海峽兩岸佛教文化書法展 促兩岸心靈契合

2018年11月20日 19:22 旺報 呂佳蓉

大陸國台辦副主任龍明彪發表致詞。(記者呂佳蓉／攝)

「海峽兩岸佛教文化書法展」20日在中國國家博物館舉行開幕式，大陸國台辦副主任龍明彪表示，佛教交流是兩岸文化交流的活躍領域之一，為消除兩岸同胞心靈隔閡、促進心靈契合發揮重要作用，台灣的佛、道教和傳統信仰皆是大陸傳承過來，兩者有千絲萬縷的聯繫。

開幕式包含海峽經濟科技合作中心主任王冰、中國國家博物館副館長謝小銓、台灣佛光山北京光中文教館副執行長慧中等人也均上台致詞。龍明彪指出，今年是改革開放40周年，大陸取得輝煌成就，兩岸關係也走過不平凡歷程。他引述大陸國家主席習近平的話說，「兩岸同胞要加強文化交流，傳承中華優秀文化，建設共同精神家園，實現心靈契合」。

在談及兩岸關係時，龍明彪表示，30多年來，儘管兩岸關係跌宕起伏，但文化交流依舊非常活躍，對增進兩岸同胞感情、兩岸關係改善發揮不可替代作用。

代表佛光山星雲法師出席、佛光山北京光忠文教館副執行長慧中指出，書法是佛教文化重要表徵，透過書法藝術將佛教文化展現於世人，也為中華文化的發展與發揚做出最大貢獻。

慧中表示，星雲大師雖不克出席，將提供一筆字「雲水三千」作品一同展覽，共襄盛舉。除了透過書法藝術推動佛教，更重要的是要將中華文化推廣到全世界去。

該展覽由中國佛教、書法和美術家協會擔任指導單位；國台辦旗下的海峽經濟科技合作中心主辦；中國藝術研究院宗教藝術中心、佛光山文教基金會、台灣中國文物協會一同協辦。展覽作品共92幅、70位作家，其中有弘一大師、趙樸初等珍貴墨寶，還有多兩岸佛教界領袖、書法名家大作。

主辦方表示，展出時間到本月24日；展覽期間，兩岸的佛教界人士和專家學者將舉辦「佛教文化與書法藝術研討會」，探討如何深化兩岸文化交流。

(旺報 )