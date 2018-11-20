小燕鷗助陣 民團要大潭藻礁劃設野保區

2018年11月20日 18:41 中時 蔡依珍

搶救大潭藻礁行動聯盟20日到為2級保育類動物「小燕鷗」請命，要求劃定大潭藻礁野生動物保護區，農業局專委劉秀卿代表接下請願書。（蔡依珍攝）

桃園市野鳥學會理事長吳豫州（右）20日拿出市府每年5月至8月禁止汽機車進入大潭藻礁區的公文，直言已經發包的中油工程車明年若進入，勢必違反野保法，將面臨最重5年期刑。（蔡依珍攝）

桃園市野鳥學會理事長吳豫州強調小燕鷗是二級保育類動物，大潭藻礁區是小燕鷗北台灣最大的繁殖地。(蔡依珍攝)

搶救大潭藻礁行動聯盟和公民團體近20人，20日到桃園市府前廣場前為2級保育類動物「小燕鷗」請命，要求劃定大潭藻礁野生動物保護區，桃園市野鳥學會理事長吳豫州更拿出市府每年5月至8月禁止汽機車進入大潭藻礁區的公文，直言屆時已經發包的中油工程車若進入，勢必違反野保法，將面臨最重2年期刑，他也放話，只要中油工程車敢破壞小燕鷗濕地，一定誓死保衛小燕鷗。

新聞處長張惇涵表示，中油公司目前正研擬小燕鷗異地復育適合方案，必須依據環評審查時的承諾提出復育計畫，林務局也正在調查大潭藻礁海岸生態，市府將依照農委會林務局調查報告的結論，進行後續處理，未正面回應問民團提問。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政20日再度要求桃園市長鄭文燦兌現選前承諾、保護桃園27公里海岸線，強調大潭藻礁有一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚、二級保育類小燕鷗，都是已設保護區的觀新藻礁區沒有的，更該保護，開發後這些物種必定走向滅亡，強調21日將直奔行政院奏出「行政訴訟首部曲」，將提起訴願並請求停止執行，全力保護大潭藻礁。

吳豫州表示，二級保育類小燕鷗擇地而棲，每年5月從澳洲及南太平洋飛抵台灣繁殖，停留到8月上旬後離開，其中一群多年來選定目前規畫設置中油儲氣槽的觀塘礫石地繁殖，每年至少100隻，去年7月更紀錄到275隻，是小燕鷗在北台灣最大的繁殖地，市府為了保護小燕鷗，每年5月都會在大潭藻礁入口處貼出公文，禁止汽機車進入，否則就會違反動保法第18條，致死的話更可處2年以下、併科10萬以上、50萬以下罰金。

吳豫州諷刺，汽機車都禁止進入，遑論破壞力更強的大型機具，市府作法不符合比例原則，嗆聲道：「明年5月小燕鷗飛抵前，中油若蠻橫施工，桃園市野鳥學會將站在工程車前方，阻止工程進行！」

義務律師陳憲政強調，野保法明言主管機關在中央是農委會、地方是縣市政府，主管機關可以就有特別保護必要的野生動物重要棲息地，劃定為野保區，桃園市府本來就有權、有能力劃設，卻不停推諉，更向市長鄭文燦嗆聲，選前口口聲聲說要保護，上任後卻改口說只保護觀新藻礁，痛批鄭的說法跟白海豚會轉彎有什麼不同？要求趕緊回頭是岸。

公民團體高喊「海岸零損失」、「劃定野生動物保護區責無旁貸」、「柴山多杯孔珊瑚，不要說再見」、「小燕鷗，不要說再見」，最後在農業局專委劉秀卿代表接下請願書下結束陳情。

(中時 )