法警與酒店妹開房間性交易　卻因為這件事情變成植物人

2018年11月20日 18:41 中時電子報 柯毓庭

台北市一王姓法警2016年初與一名呂姓酒店妹開房間做性交易，王男因酒醉跌倒在浴室，並撞到後腦導致昏迷。眼見王男昏迷的呂女卻逕自離去，使王男因延誤就醫變植物人。法院一審依遺棄罪判呂女4年徒刑，上訴後呂女承諾賠償百萬以求輕判，高院今改判她1年半徒刑，緩行5年，並裁定呂女5萬元交保。

據判決書指出，王男與朋友到台北市民生東路的某酒店消費，後王男與呂女開房間進行性交易，陳男卻因酒醉嘔吐，上午8時許在浴室跌倒，撞到後腦流鼻血，雖意識清醒但無法起身，呂女於是請房務人員前來協助，但房務抵達門外時，呂女卻改稱「不需協助，可自行處理。」

7小時後，王男仍躺在浴室地板且意識昏迷，這時房務人員表示要加收休息費680元，呂女又請房務人員協助找人扶起王男，但當2名房務欲進房協助時，呂又拒絕房務，並稱可自行處理。

傍晚5時許，旅館人員前來詢問是否續住時，呂女付了2020元住宿費後便離去，留下倒地不起的王男。隔天中午，王男才被進房打掃的房務發現並報警送醫，後王男因顱內出血且延誤就醫太久而成植物人。

呂女到案偵審時，辯稱自己不知王男傷勢嚴重，以為王男醒來就沒事，並非故意遺棄，更強調自己只是提供王男性服務，對其並無救助義務。法官一審時，認為兩人開房性交易，外人無法得知兩人狀況，應互負生存的扶助與保護義務，因此判決呂女未告知房務或打119求救違法，應負起遺棄罪刑責，判呂女4年徒刑。

(中時電子報)