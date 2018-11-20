法警與酒店妹開房間性交易　卻因為這件事情變成植物人

示意圖，與文中無關。（達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時電子報

台北市一王姓法警2016年初與一名呂姓酒店妹開房間做性交易，王男因酒醉跌倒在浴室，並撞到後腦導致昏迷。眼見王男昏迷的呂女卻逕自離去，使王男因延誤就醫變植物人。法院一審依遺棄罪判呂女4年徒刑，上訴後呂女承諾賠償百萬以求輕判，高院今改判她1年半徒刑，緩行5年，並裁定呂女5萬元交保。

據判決書指出，王男與朋友到台北市民生東路的某酒店消費，後王男與呂女開房間進行性交易，陳男卻因酒醉嘔吐，上午8時許在浴室跌倒，撞到後腦流鼻血，雖意識清醒但無法起身，呂女於是請房務人員前來協助，但房務抵達門外時，呂女卻改稱「不需協助，可自行處理。」

7小時後，王男仍躺在浴室地板且意識昏迷，這時房務人員表示要加收休息費680元，呂女又請房務人員協助找人扶起王男，但當2名房務欲進房協助時，呂又拒絕房務，並稱可自行處理。

傍晚5時許，旅館人員前來詢問是否續住時，呂女付了2020元住宿費後便離去，留下倒地不起的王男。隔天中午，王男才被進房打掃的房務發現並報警送醫，後王男因顱內出血且延誤就醫太久而成植物人。

呂女到案偵審時，辯稱自己不知王男傷勢嚴重，以為王男醒來就沒事，並非故意遺棄，更強調自己只是提供王男性服務，對其並無救助義務。法官一審時，認為兩人開房性交易，外人無法得知兩人狀況，應互負生存的扶助與保護義務，因此判決呂女未告知房務或打119求救違法，應負起遺棄罪刑責，判呂女4年徒刑。

(中時電子報)

釐清孫安佐案有無違反台灣法令 … 影》網紅空姐認偷吃攝影師小王 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。