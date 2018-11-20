影》有詭！菜價低有菜蟲 農民揭北交易制度大漏洞

2018年11月20日 18:50 中時電子報 戴安瑋

農業從事人員Lin bay好油在臉書上發文說，菜農李先生遠端監看北農拍賣現場，發現凌晨3點不到，即有人拖走二崙農會的菜。翻攝Lin bay好油臉書

菜價低有菜蟲？農民揭真菜蟲在北農。農業從事人員Lin bay好油提供

今年的菜價特別低，農業從事人員Lin bay好油表示，有農友因為他家種的菜送到北農的價格差異很大，可以1公斤46元，但隔天只剩2元，他向北農總經理吳音寧反映不果後，自己遠端監看北農的拍賣現場2、3個月，發現北農都是凌晨3點20分開始拍賣蔬果，但有承銷人2點多就開始搬貨，將農民辛辛苦苦種的蔬菜，未經拍賣管道，直接賣給菜販，直接賣給菜販，不符合公開拍賣的程序，甚至有壓低價格的可能性。。

Lin bay好油在臉書上發文說，返鄉耕作的青年葉菜農李先生，今年7月3日將菜送到北農後，同一區的油菜可賣1公斤46元，隔天竟剩下一公斤2元；一樣的蚵白菜，寄到台北的一般行口1公斤有34元，北農只剩8元？隔天又變成20元，去其他的行口價格都很好，怎麼去北農就某一天特別低？

Lin bay好油想起，10幾年前他跟他父親在南投種青椒，每天都寄10幾箱青椒去北農拍賣，1公斤的價格都有10幾元，突然有一天只有3元的價格，他看著農會的對帳單，問父親這是怎麼回事？父親無奈說，遇到菜蟲吧？「我們無奈，但只能接受，這種經驗是眾多農友都有的經驗」。不過，李姓農友沒有因此放棄，他特地北上到北農並反映，獲得的答案是他的菜有水傷，他無法接受，因為他的菜並沒有水傷。

Lin bay好油說，李姓農友回到雲林二崙後，決定從遠端監控看北農如何拍賣蔬菜，約看了2、3個月，終於發現問題，北農明明是每天凌晨3點20分開始拍賣蔬果，但3點不到就有人把菜拖走了，這些菜未經拍賣，直接賣給菜販了。沒有經過拍賣，蔬菜的價格要怎麼算？這其中到底發生甚麼問題？

李姓農友反應到吳音寧那邊，結果得到這樣的回應是：一、預約交易品項經現場作業人員與業者點交確認後，即須拖離現場，以利卸貨空間再利用。二、貨運司機將貨品卸錯位置，作業人員通知拖運，請其幫忙將貨品搬運至正確區域。三、行口自行所到之貨件，經作業人員核對，其件數、重量、等級確定無誤後即可拖離。四、供應單位貨車進場時須分區卸貨，其貨品將由拖運以電動車支援，以節省卸貨時間。

Lin bay好油痛批吳音寧，完全官方的制式回應，吳音寧不是說要改革，要幫助農民嗎？怎麼遇到事情就隨便處理呢？預約交易，農會的菜怎麼會預約交易？農民都不知道自己的菜預約交易給誰了，怎麼會有預約交易？會有這種賣方不知道要賣給誰的預約交易嗎？放錯位子？如果放錯位子早就移走了，怎麼會快拍賣之前才把貨移走？吳音寧高舉改革者的大旗，但私底下卻放任員工賤賣農民的蔬菜，當但農民跟他反應的時候，卻還比誰都官腔？好一個改革者。

(中時電子報)