金門大橋暗夜傳意外 1工人落海失蹤

金門大橋新建工程林姓工人疑似落海失蹤，海巡署派遣船艇搜尋。（金門海巡隊提供）

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海、岸巡隊全天共派遣9艘次46人次，參加聯合搜救任務。（金門海巡隊提供）
空勤總隊直升機也出動2架次，參加聯合搜救任務。（金門海巡隊提供）
立委楊鎮浯暫停選舉行程，趕往金門大橋工地關心。（楊鎮浯總部提供）

金門大橋新建工程駐小金門端的林姓工人，昨（19）日晚間疑似落海失蹤，金門海、岸巡隊船艇偕空勤總隊直升機搜尋1天1夜，迄無任何發現。參選縣長的立委楊鎮浯趕赴現場關心，期待一切平安。

來自高雄小港的48歲林姓工人，昨晚與另2人在金烈航道左側，金門大橋新建工程小金端的海上平台用餐後，獨自走出平台上的貨櫃屋，同事一直不見他回來，到處都找不到人，打手機也沒人接，懷疑他在暗黑光線下落海遭險。

海巡署第12巡防區在當晚20時15分許，接獲金門大橋承包商東丕營造工地副主任高正廷報案，立即調派2艘線上巡防艇展開搜救行動，同時向國搜中心申請直升機支援聯合搜救任務。

迄今天傍晚，聯合搜救小組共派遣20噸、35噸、100噸巡防艇及近岸CP艇共9艘次46人次，空偵機也在今天上午飛抵現場搜尋，全天也共出動2架次，但迄無任何發現。

立法院內政委員楊鎮浯獲悉，立即暫停選舉行程，偕曾任金門岸巡總隊長的金門服務處主任孫國智趕至工地，關心最新援救進度，同時也通報在附近海域作業的民間船隻協尋，希望林姓工人能平安回來。

(中時 )

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