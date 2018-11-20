台南》李偉智行銷麻竹筍飯 未來推動社區服務

2018年11月20日 19:23 中時 李其樺

民進黨台南市議員候選人李偉智（右二）20日上午參加新化農會在豐榮社區舉辦的在地米食文化推廣活動，承諾未來順利當選後，將結合區公所、衛生單位聯合舉辦社區巡迴服務，讓長者不用再舟車往返勞頓。（李其樺攝）

民進黨台南市議員候選人李偉智20日上午參加新化農會在豐榮社區舉辦的在地米食文化推廣活動，親捧麻竹筍飯給長者分享。李偉智表示，未來如果順利當選市議員，將推動社區行動服務，結合在地美食、行政、醫療資源走進社區，提供長者優質服務。

李偉智今年首度參選市議員，同時兼任新化農會理事長，他表示，他去年上任後開始推動米食文化推廣活動，與礁坑社區合作，將礁坑特產麻筍製作的古早味麻竹筍油飯透過活動帶進社區給長輩分享，傳承新化米食文化。

李偉智說，今年因為氣候關係，新化礁坑麻筍收成不佳，不過品質並未受到影響，農會也特別將新化五寶之一麻竹筍飯帶進豐榮社區給長者分享，也希望協助山區農民行銷麻竹筍。

李偉智表示，未來如果有機會從政為民服務，會根據地方需求妥善評估農業預算使用；他也會運用現在經營農會的經驗，推動社區巡迴行動服務，結合區公所、衛生單位和農會資源共同舉辦，除了把新化美食帶進社區給長者分享，還有健康檢查和行政服務一併走進社區，讓長者免卻出門往返奔波。

(中時 )