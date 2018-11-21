新竹》市議員候選人曾文濤環保袋當選舉小物 詢問度高！

新竹市東區議員候選人曾文濤想出貼心點子，以環保袋為競選小物，提供民眾放置所有候選人的文宣品，打動民眾的心。（陳育賢攝）

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越接近選舉，各個候選人在公開場合都會發放大量的文宣品，民眾常常雙手被塞得滿滿的，新竹市東區議員候選人曾文濤想出貼心點子，以環保袋為競選小物，提供民眾可以1次放置所有候選人的文宣品，也因為這樣貼心的出發點，進而打動民眾的心。

首次參選新竹市東區市議員的新秀候選人曾文濤，近日再次推出貼近選民的宣傳物「環保購物袋」，成功吸引市場婆婆媽媽的目光，推出後因「好用、耐操又方便」，與自己的政見服務精神完全相同，受到婆媽極大歡迎，詢問度破表。

曾文濤表示，過去在市長林智堅團隊服務，總是努力構思許多創意的市政宣導，此次投入選戰曾經以兒童劇團吸引親子目光，與知名劇團推出Q版貼紙，更把服務處直接以帳篷方式搭設在公園上，以行動服務站的概念貼近選民，至於宣傳品不僅以傳統面紙、扇子之外，近期更推出購物袋的宣傳品，持續以站在選民角度思考事情。

曾文濤這次推出購物袋宣傳品也是在某次市場拜票時的構思，一來他自許自己未來服務選民一定是要「好用、耐操、方便叫到」，他即想到許多菜籃族都使用著塑膠袋，也應該要有這3種功能，因而製作出這個美觀又好用的「環保購物袋」。

他說，投入政治工作這幾年來，深深感受到政治是可以為民眾創造幸福的志業，政治應該要讓人民容易親近、能夠信任，他更要憑著過去豐富的市政經驗，志為東區打造更幸福的居住品質與生活環境。

(中時 )

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