屏東》藍營屏東造勢晚會韓國瑜沒到場 韓粉小失望

2018年11月20日 19:23 中時 林和生

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉20日舉辦造勢晚會，現場國旗飄揚，讓支持者相當感動。（林和生攝）

選戰進入倒數階段，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉20日晚間選在屏東市慈鳳宮前永福路舉辦高屏強勢連線聯合造勢晚會，原本邀請高雄市長候選人韓國瑜到場合體，但在最後一刻韓確定無法出席，改由電話連線，讓不少趕到現場的韓粉小小失望。

藍營幕僚透露，這場造勢晚會原本規畫在18日舉辦，但考量19日高雄市長辯論，因此延至20日，就是希望能讓高屏2位縣市長候選人能夠同框，無奈計畫趕不上變化，韓國瑜確定無法到場，改以電話連線及預錄影片炒熱現場氣氛，為屏東候選人們加持打氣。

不少攤商一早就到場卡位，1名特地從彰化南下的冷飲業者難掩失望的說，近一個月都密切掌握「韓總」行程，一路跟著韓流南北擺攤，到過岡山、旗山，也早已瞄準屏東這一場，沒想到最後一刻韓竟然缺席，業者坦言，生意一定會有影響，「真的很失望」。

不過藍營支持者下午6點過後，還是將會場擠得水洩不通，眾人揮舞國旗、穿著國旗裝與主持人熱烈互動，支持者感動的說，好久沒看到這種場面，一起揮國旗、一起唱國旗歌，現場超High。

蘇清泉表示，高屏都是民進黨長期執政的地區，也都「又老又窮」，年輕人口外流、家戶所得偏低，韓國瑜在高雄掀起的旋風，也讓很多屏東人省思該改變了；蘇坦言，自己剛投入選舉時，外界不看好，走到現在，民心氛圍已經改變，很多人說這次不能再讓民進黨做下去，要換人做做看。

晚會包括前行政院長張善政、前國民黨主席洪秀柱、立委柯志恩及屏東市長候選人林協松在內的各鄉鎮公職候選人也將親臨會場，共同迎接勝利。

(中時 )