雲林》李進勇北港鎮徒步掃街 訴求北港文化造鎮

李進勇（前中）北港鎮徒步掃街，訴求北港文化造鎮。（張朝欣攝）

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張朝欣

尋求連任的雲林縣長李進勇20日在北港鎮舉行文化之夜徒步大掃街，李進勇強調2017台灣燈會在雲林，並由小英總統認定北港為台灣燈會原鄉，縣府將以北港深厚的文化基礎，再塑北港文化重鎮榮景。

北港鎮為雲林沿海大票倉，雲林縣長候選人張麗善19日才在北港徒步拜票，動員近千人聲勢浩大，李進勇立即回防，20日晚間舉行北港文化之夜徒步大掃街，較勁意味濃厚。

李進勇表示，2017年台灣燈會在雲林，開幕當天小英總統當場認定北港為台灣燈原鄉，在這樣深厚的文化基礎下，縣府目前正積極辦理北港溪魅力河段環境營造工程、北港百年藝鎮再造歷史現場計畫，打造北港鎮成為雲林最具遊憩潛力的地點。

後續將把北港鎮與水林鄉、口湖鄉連一線，強化164縣道軸線，爭取「雲林縣金水164創新城鄉特色產業場域推動計畫」經費，連結3鄉鎮的特色產業，以顏思齊故事館為集聚點，發展水林番薯、口湖鰻魚等特色產業，打造大北港生活圈的創新環境。

李進勇指出，164縣道為連結口湖、水林、北港3鄉鎮的東西向重要幹道，經他與立委蘇治芬共同向交通部爭取，納入生活圈道路系統建設計畫辦理拓寬改善，交通部預計核定5.9億，進行第1期水林至北港段的拓寬改善計畫，完成後將構成環狀觀光動線系統。

(中時 )

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