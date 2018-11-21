屏東》選舉綁公投 萬餘名工作人員就位

2018年11月21日 07:15 中時 林和生

24日即將登場的地方公職人員選舉及全國性公投，屏東縣選委會20日公布，全縣共68萬9393人可投縣長票、71萬1720人可領公投票，而選舉所需的1萬2838名工作人員，也在選前最後一刻招募完成，當天將以先開選舉票、後開公投票順序進行。

此次地方選舉將選出縣長、鄉鎮市長、議員、鄉鎮市民代表、村里長等，共有1597人登記，屏縣選委會組長伍文玲指出，今年選舉加上公投，每人可領5張選票及10張公投票，將於全縣689個投開票所進行領投作業。

其中縣長選票為淺黃色、區域議員為白色、平地原住民議員淺藍色、山地原住民議員淺綠色、鄉鎮市長金黃色、區域鄉鎮市民代表淺紛紅色、滿州平地原住民代表淺橘色、村里長白色，另外7至16案的公投票為白色。

伍文玲提醒選民，進入投票所投票先領投選舉票、再領投公投票，若離開投票所後不得再次進入投票，若把選舉票投入公投票匭，將視為已領未投。

選委會也強調，因今年公投多達10案，題目及內容恐有長輩第一時間無法理解，因此建議家人可以事先提供諮詢，並參考已經寄達的公投公報，根據民眾意願自行圈選，基本上礙於選務人員不能詢問民眾投票意願，也擔心口述間有所誤導，因此現場不會說明公投內容。

(中時 )