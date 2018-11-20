彰化》溫芝樺掃街拜票 不忘幫忙倒垃圾 選民豎大拇指說讚

彰化縣議員第一選區候選人溫芝樺(左)，選擇在彰化市社區的垃圾清運定點處，一邊拜票、一邊幫忙市民倒垃圾，另類拜票方式讓不少在地居民留下深刻的正面好印象。(謝瓊雲攝)

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謝瓊雲

選戰倒數4天，候選人為爭取民眾支持和增加曝光率，街頭巷尾掃街拜票聲此起彼落；彰化縣第一選區議員候選人温芝樺，連續幾周都選擇在彰化市社區定點垃圾收集區，一邊拜票、一邊幫忙市民倒垃圾，讓居民對她這種另類拜票方式深感贊同，也對她的真誠留下深刻好印象。

温芝樺說，彰化市垃圾定點清運，是前立委陳杰擔任彰化市長任內，因體恤上班族對傾倒垃圾的困擾所特別規畫的，除了嘉惠上班族，更落實垃圾分類、資源回收等措施。

她強調，這在當時算是全國創舉，很多人不曉得，全國第一個實施垃圾定點清運政策的就是彰化市，這是前立委陳杰前瞻性的政績和構想，也將是她進入彰化縣議會服務，所要傳承和延續的服務態度。

針對近來蔡英文總統說國民黨重回執政，彰化捷運、鐵路高架化「就都沒了」的話題，温芝樺反批，彰化人沒有那麼無知，不會隨便因為幾句話就決定要投票給誰。

她指只有彰化人才知道「鐵路高架化」對我們有多重要。20年前，陳杰擔任彰化市長時，首度提出鐵路高架化的構想，彰化人已經期待了20年，怎麼可以為了選舉，拿人民的希望來恐嚇人民呢？她若當選，將會積極爭取福田生技園區，給年輕人工作機會、讓彰化經濟發展，而不是以恐嚇威脅手段，請不要小看了彰化鄉親的智慧。

(中時 )

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