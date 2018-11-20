金門反賄選抽獎 150幸運得主揭曉

2018年11月20日 19:21 中時 李金生

忙著偵辦賄選案的主任檢察官吳錦龍，也抽出幸運得主。（李金生攝）

跨海支援查賄的台中地檢署檢察官謝珮汝參加抽獎活動。（李金生攝）

金門地檢署書記官長董秀珍抽出幸運得主，得獎者及領獎時間、地點、領獎應攜帶文件，可上金門地檢署網站及臉書粉絲專頁查詢。（李金生攝）

金門地檢署「捍衛住民自治反賄選抽獎」活動今（20）日下午揭曉，150位幸運得主出爐。檢察長毛有增親自抽出前5個大獎，提醒虛設戶籍的「幽靈人口」切勿以身試法，共同維護選舉的公平性。

毛檢察長強調，若為支持特定候選人當選而以遷徙戶籍但未實際居住戶籍地之方式，取得投票權並參與投票，是妨害投票正確的犯罪行為，最重可判處5年以下有期徒刑，該署已充分掌握疑似虛設遷徙戶籍妨害投票的相關資料，包含空屋、倉庫、頹傾屋內設籍人口高達10數人、候選人或其親屬間戶籍內新設籍人口不正常增加等情形均在掌握之中，將依相關事證一查到底。

此次抽獎活動共印製1萬5000份明信片，透過社區發展協會及現場索取方式提供民眾填寫，獲得鄉親廣大迴響，共回收1萬2467張，回收率達83.11％，發揮捍衛住民自治「在地人的民代、由在地人做主」的宣導目的。

抽獎活動於今天下午由檢察長毛有增、主任檢察官吳錦龍、書記官長董秀珍和支援查賄的台中地檢署檢察官謝珮汝等人輪番抽出得主。

頭獎傅君陣、iPad9.7吋Wi-Fi32GB平板電腦一台。2獎蔡昭德、虎牌6人份微電腦電子鍋一台。3獎呂竹函、象印4.0超廣角熱水瓶一台。4獎張雅綸、國際牌25L微電腦微波爐一台。5獎陳至妤、國際牌中文顯示大字鍵數位無線電話一台。6獎許琦琦、快譯通智慧抗訊護眼桌燈一台。7獎蔡聰榮、奇美30L旋風電烤箱一台。8獎吳淑英、奇美1.5L溫控不鏽鋼快煮壺一台。9獎洪成松、BRITA濾水壺一台。10獎王麗伶、奇美手持多功能強力氣旋吸塵器一台。

其他得獎者及領獎時間、地點、領獎應攜帶文件，可上金門地檢署網站及臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )