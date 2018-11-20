中選會：公投投票權人共1975萬　58萬人為首投族

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107年地方公職人員選舉及全國性公投案第7案至第16案將於11月24日舉行投票，各縣市選委會20日公告選舉人人數及投票權人人數。中選會晚間指出，直轄市、縣市長選舉人人數為1,910萬2,502人，公投案投票權人人數則為1,975萬7,067人；其中，18歲以上、未滿20歲之「首投族」共有58萬2,043人。

中選會20日彙整11月24日選舉人人數及投票權人人數，並指出直轄市、縣市長選舉人人數為1,910萬2,502人，直轄市、縣市議員選舉人人數為1,905萬3,128人，鄉、鎮、市長及直轄市山地原住民區長選舉人人數為505萬9,392人，鄉、鎮、市民代表及直轄市山地原住民區民代表選舉人人數為505萬3,705人，村、里長選舉人人數為1,894萬4,788人。

另外，全國性公民投票案第7案至第16案，投票權人人數為1,975萬7,067人，其中，18歲以上未滿20歲之投票權人人數為58萬2,043人。

根據《公投法》規定，公民投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過；如今以1,975萬7,067位投票權人計算，公投案需要有效同意票多過不同意票、且超過493萬9267票才能過關。

(中時 )

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