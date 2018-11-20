花和尚吸毒開男男淫趴 警淨佛門搜出毒品潤滑液

2018年11月20日 19:26 中時 張妍溱

警方在開泓法師房間內查扣毒品安非他命、吸毒工具，發現潤滑液、保險套及男性「自慰杯」。（張妍溱翻攝）

佛教界知名的開泓法師，29歲謝姓男子遭人爆料，在佛寺內搞男男性愛毒趴，刑事局中部打擊犯罪中心20日至苗栗縣崇佛寺搜索，查扣毒品安非他命近20公克、吸毒工具，發現潤滑液、保險套及男性「自慰杯」，謝男坦承吸毒，警方將相關人物證帶回偵訊，依毒品危害防制條例方向偵辦。

警方持搜索票，進入崇佛寺1樓，開泓法師平日所居住約6坪的廂房，當時正低頭滑手機的開泓，表情先是愣了一下，但沒有拒絕搜查，警方查獲毒品與吸食器，另發現情趣用品，當進一步詢問吸毒與性愛影片內容，開泓則淡定表示，願意配合警方調查。

開泓法師向警方供稱，自己在崇佛寺內修持佛法，10幾歲即出家，其父母也是虔誠佛教徒，但面對警方詢問毒品來源，他卻支吾其詞，遂而坦承吸食毒品；另爆料指出，有其他出家人曾參與謝男的性愛毒趴，警方不願意證實，先將4名法師帶回警局協助相關調查。

「吸毒成赤裸男，高喊愛！」根據錄影帶畫面，開泓法師坐在房間內，赤裸上身、吞雲吐霧，疑似吸毒後，整個人神魂顛倒、表情曖昧說：「還要嗎？」、「我愛我老公」、「老公超厲害」；裝揪咪萌笑倒在床上，另一段影片中則另有他人，一起開趴嬉鬧，這些自拍的影片外流，引起各界震撼。

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(中時 )