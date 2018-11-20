紀政控選手反正名遭脅迫 奧會：歡迎舉證

2018年11月20日 19:30 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2020東奧正名行動聯盟今天召開記者會，認為洛桑協議就像農民買賣豬隻一樣可以修改，公投領銜人「飛躍的羚羊」紀政甚至指控中華奧會主席林鴻道「脅迫」選手反對公投，對此奧會祕書長沈依婷回應：「如果有脅迫歡迎舉證，也歡迎紀姐去詢問選手。」

沈依婷表示，如果林鴻道有脅迫選手，新聞早就出來了，「主席只是跟選手說明東奧正名公投事項，畢竟部分選手還不是很清楚，主席只是做些說明，鼓勵選手要為自己的參賽權站出來。」

對於國際奧會（IOC）今年3封關切我國東奧公投的來函，紀政認為發函者為IOC副執行長米羅（Pere Miro），層級不高，沈依婷則駁斥說：「國際奧會層級最高是主席，接下來是執行長和副執行長，米羅已經是IOC行政部門第二號人物，紀姐可能是現在對IOC太生疏，太遠離IOC了。」

沈依婷解釋，3封來函會相似度這麼高，是相同單位針對同一件事強調同一個論點，是有法律條文的文件，自然不會寫得太花俏。」

東奧正名行動聯盟認為這次公投是「自由和權勢的對決」，前體育委員會主委楊忠和則說洛桑協議是可以修改的，「就像買賣豬隻一樣，雖然講了，但是還是可以改嘛。我們不能不顧台灣的尊嚴，國旗歌都可以改了，為何協議不能改？」

不過當被問到過去是否有類似案例可以做為修改洛桑協議參考，東奧正名行動聯盟沒有解答，至於需要花多少時間來溝通、讓國際奧會支持，楊忠和則說：「有快有慢，有人支持自然就會很快通過。」

然而，台中市的2019年東亞青運主辦權，在7月下旬東亞奧會執委會被表決撤銷時，被認為和台灣友好的日本，也只是棄權，並非投下支持票。修改洛桑協議的爭議更大，屆時哪些IOC會員國會支持台灣，東奧正名行動聯盟並沒有解答外界的疑問，以及運動員擔心喪失出賽權的疑慮。

(中時電子報)