苗栗》雙徐對決巷弄戰　車隊掃街拚親民度

2018年11月20日 20:22 中時 何冠嫻、巫靜婷

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌（中），20日帶領國民黨籍候選人以車隊掃街拜票，尋求鄉親支持，要讓國民黨贏得最大勝利。（何冠嫻攝）

苗栗縣長候選人徐定禎（左）19日起一連3天展開車隊遊行造勢，20日從頭屋明德水庫出發，車隊整編插上旗幟後，與鄉代表副主席許錦堂等人迎著晨曦展開大遊行。（巫靜婷攝）

苗栗縣長候選人徐定禎（左）19日起一連3天展開車隊遊行造勢，20日到頭屋地區由鄉代表副主席許錦堂陪同（右），從明德水庫出發，沿途繞至各社區，親切問候用路人與鄉親並懇託支持。（巫靜婷攝）

選戰倒數，苗栗縣長候選人徐耀昌與徐定禎積極為選情衝刺，雙徐對決邁入巷弄戰，20日皆以車隊掃街拜票，1天內接連穿梭好幾個鄉鎮市，貼近選民尋求支持。

雙徐選戰白熱化，就連車隊掃街陣容也相互比拚，20日近午時分，雙方車隊更前後行經公館忠孝路，徐耀昌車隊離開不到5分鐘，徐定禎車隊便緊接著通過，雖未狹路相逢，卻較勁意味濃厚也炒熱選情。

徐定禎已接連2天以車隊遊行造勢，20日從頭屋明德水庫出發，車隊整編插上旗幟，繞行頭屋、公館、銅鑼、西湖、三義等地，下午則徒步深入苗栗市區，積極拓展票源。

徐定禎競選總部發言人洪志彥與鄉代表副主席許錦堂等人，率同36輛的車隊迎著晨曦展開大遊行，沿途問候用路人懇託支持徐定禎，有些縣議員和代表的宣傳車，也陸續加入車隊，聲勢更加浩大。

徐耀昌同日一早率領國民黨籍的縣議員候選人楊明燁、得力特助余文忠與市長候選人邱鎮軍等人，50多輛的車隊從頭份競選總部出發，依序穿梭造橋、頭屋、公館、苗栗、後龍、竹南等鄉鎮拜票。

徐耀昌站在車上賣力和路過民眾揮手懇託支持，民眾也熱情回應並高喊加油、凍蒜，沿途也加入各候選人的宣傳車隊，讓陣容更加堅強，所到之處皆熱鬧非凡，徐耀昌晚間仍馬不停蹄趕往竹南徒步掃街，把握時間貼近選民、尋求支持。

(中時 )