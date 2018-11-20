苗栗》雙徐對決巷弄戰　車隊掃街拚親民度

競選連任的苗栗縣長徐耀昌（中），沿途向民眾熱情揮手尋求支持。（何冠嫻攝）

友善列印
中時
何冠嫻、巫靜婷
尋求連任的苗栗縣長徐耀昌（中），20日帶領國民黨籍候選人以車隊掃街拜票，尋求鄉親支持，要讓國民黨贏得最大勝利。（何冠嫻攝）
苗栗縣長候選人徐定禎（左）19日起一連3天展開車隊遊行造勢，20日從頭屋明德水庫出發，車隊整編插上旗幟後，與鄉代表副主席許錦堂等人迎著晨曦展開大遊行。（巫靜婷攝）
苗栗縣長候選人徐定禎（左）19日起一連3天展開車隊遊行造勢，20日到頭屋地區由鄉代表副主席許錦堂陪同（右），從明德水庫出發，沿途繞至各社區，親切問候用路人與鄉親並懇託支持。（巫靜婷攝）

選戰倒數，苗栗縣長候選人徐耀昌與徐定禎積極為選情衝刺，雙徐對決邁入巷弄戰，20日皆以車隊掃街拜票，1天內接連穿梭好幾個鄉鎮市，貼近選民尋求支持。

雙徐選戰白熱化，就連車隊掃街陣容也相互比拚，20日近午時分，雙方車隊更前後行經公館忠孝路，徐耀昌車隊離開不到5分鐘，徐定禎車隊便緊接著通過，雖未狹路相逢，卻較勁意味濃厚也炒熱選情。

徐定禎已接連2天以車隊遊行造勢，20日從頭屋明德水庫出發，車隊整編插上旗幟，繞行頭屋、公館、銅鑼、西湖、三義等地，下午則徒步深入苗栗市區，積極拓展票源。

徐定禎競選總部發言人洪志彥與鄉代表副主席許錦堂等人，率同36輛的車隊迎著晨曦展開大遊行，沿途問候用路人懇託支持徐定禎，有些縣議員和代表的宣傳車，也陸續加入車隊，聲勢更加浩大。

徐耀昌同日一早率領國民黨籍的縣議員候選人楊明燁、得力特助余文忠與市長候選人邱鎮軍等人，50多輛的車隊從頭份競選總部出發，依序穿梭造橋、頭屋、公館、苗栗、後龍、竹南等鄉鎮拜票。

徐耀昌站在車上賣力和路過民眾揮手懇託支持，民眾也熱情回應並高喊加油、凍蒜，沿途也加入各候選人的宣傳車隊，讓陣容更加堅強，所到之處皆熱鬧非凡，徐耀昌晚間仍馬不停蹄趕往竹南徒步掃街，把握時間貼近選民、尋求支持。

(中時 )

中選會：公投投票權人共1975萬　… 中選會公投選務出包 政院：嚴謹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。