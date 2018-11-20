中選會公投選務出包 政院：嚴謹嚴辦、依法推動選務

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本周六即將舉行九合一及10項公投投票，但中選會辦理公投出現重大瑕疵。行政院發言人Kolas Yotaka表示，中選會務必嚴謹嚴辦，依法推動選務，順利完成選舉與公投。至於外界呼籲中選會主委陳英鈐下台，Kolas表示，目前並未討論。

公投選舉在即，但1975萬公投投票權人看到的公投公報，都是法院不認可的內容，有可能影響公投結果。國民黨立委江啟臣在臉書貼文，要求行政院長賴清德應該將陳英鈐免職，賴揆若視而不見、置之不理，就再度坐實民進黨心中只有政治、沒有責任！台大醫師王明鉅也在臉書呼籲，無法無天的中選會主委副主委及全體委員們。請辭職!

對於陳英鈐是否有表達辭意，Kolas表示，現在大家都忙於選務，沒有機會談起這樣的事情，至於陳英鈐心中有何想法，政院也不清楚。

陳英鈐周一在立法院被立委要求「知所進退」，陳英鈐表示，個人進退不重要，重要的是把公投綁大選辦好，若未辦好，他當然會負責。

行政院表示，中選會為獨立機關，依法獨立運作並推動選務；政院肯定中選會正執行史上最大規模、投票人數最多、公投案件數最多、選務最複雜的選舉與公投，備極辛勞，期盼社會各界給予中選會支持與鼓勵。另外，政院也請中選會務必嚴謹嚴辦，依法推動選務，順利完成選舉與公投。

(中時 )

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