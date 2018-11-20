北市》遭謠言中傷 士林北投新人鍾佩玲悲憤喊告急

2018年11月20日 20:21 中時 陳燕珩

北市士林、北投議員候選人鍾佩玲盼選民不要聽信謠言，確實把票投給她。（陳燕珩翻攝）

選戰進入倒數，候選人拉票無所不用其極，北市士林、北投議員候選人鍾佩玲日前在造勢晚會哽咽告急，近來為流言所苦，有心人不斷故意造謠，稱她已有婦女保障名額，一定當選，這已嚴重衝擊到她的選情，呼籲支持者不要輕信謠言，更要一起唾棄這種卑劣的選舉手段。

鍾佩玲說，最後關頭選情白熱化，候選人紛紛發出搶救、苦戰等文宣，這些可以理解，但面對無中生有的抹黑「奧步」，她真的無法接受，這些不實流言，已讓許多原本支持她的選民動搖，以為她穩當選，自行配票給其他人，選情嚴重受到衝擊。

當天她向台下支持者喊話，稱自己在外聽到很多風聲，當中不少是惡意中傷，她知道投票前最後幾天，紛紛擾擾一定特別多，但作為一個新人，第一次有這種遭遇，還是無法心平氣和的面對。

鍾佩玲說，士林、北投區有3席「婦女保障名額」，但參選的女性高達9人，這對女性候選人來說已經不具意義，不僅沒有幫助，更有可能讓選民誤以為女性有保障，反而投給男性候選人。

鍾佩玲強調，她參選一路走來認真提建設、說政策，從未攻擊任何人，希望其他候選人同樣訴諸理念，停止抹黑、造謠。雖然感到委屈，但她說自己不會哭出來，因為她要用實在的努力、踏實的作為，去爭取更多市民的支持。

她重申，自己沒有任何保障，唯一的保障就是靠市民的肯定與支持，為她拉票、催票，她盼每張選票都能確確實實蓋給鍾佩玲，讓她前進市議會，為民喉舌。

(中時 )