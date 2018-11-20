仙氣飄飄...型男指揮何康國跨界秀時尚 洪安妮同框展好氣質

型男指揮何康國（右）與歌手洪安妮，為宣傳跨界音樂會而同框拍時尚。何穿愛馬仕海軍藍西裝外套10萬1900元、條紋細節高領套衫4萬4600元、單褶褲2萬2500元，Sydney系列黑色Box小牛皮樂福鞋3萬4200元；洪穿小牛皮騎士夾克23萬7700元、灰白色「Panoplie Equestre」圖紋印花Twillaine連身洋裝17萬4100元、Square系列拼接短筒靴5萬1900元。 （JOJ PHOTO攝影）

友善列印
中時
新生代女歌手洪安妮穿愛馬仕，展現空靈氣質，麗春花紅「Sous L'egide de Mars」圖紋印花Twillaine連身洋裝12萬3100元、真絲與針織羊毛拼接襯衫9萬3400元、單褶褲6萬3700元、Carnaby Circle 36系列Barenia小牛皮皮帶12萬8800元、Selena系列過膝長靴6萬4400元。（JOJ PHOTO攝影）
愛馬仕Awooooo圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾，2萬6300元。（愛馬仕提供）
愛馬仕「63格環遊世界Le Tour du monde en 63 cases」圖紋印花斜紋真絲方巾，1萬4700元。（愛馬仕提供）
愛馬仕Carre Pocket系列Swift小牛皮零錢包3萬元，搭配Galon網狀編織帶1萬6700元。（愛馬仕提供）
愛馬仕Togo小牛皮與Swift小牛皮拼接行李吊牌與鑰匙圈，右3萬8100元、中1萬7200元、左2萬5700元。（愛馬仕提供）

型男指揮、也是台北市立交響樂團（TSO）團長何康國，為本周日登場《2018數位時代音樂會》宣傳，難得首次現身名人時尚版，與一起演出歌手洪安妮同框穿愛馬仕服裝拍攝，展現出眾的好氣質。何康國雖出身古典，卻認為音樂沒有一定的框架，不僅自己會去聽玖壹壹演唱會，還邁大步、廣邀新生代音樂人跨界演出。

古典人聽嘻哈的玖壹壹很跳tone，何康國透露自己是帶老婆去聽，不僅聽完全場而且覺得很好聽，但也笑說「連續3天我心跳不止，那音樂咚咚咚（重低音）。」並說，「嘻哈本身很酷，一邊跳舞會更好。」他更因為感受玖壹壹演唱會燈海氣氛，問同事在跨界音樂會演出的城市舞台「可不可以發螢光棒。」

這次何康國將指揮「市民管樂團」，找網路爆發後興起的音樂人跨界。「這些歌手和我女兒年紀差不多，我也想像，女兒應該不會唱歌給我聽吧，但我很想聽。」他表示，身為音樂人，總想尋找共同社會音樂語言，「我希望能觸及各種不同層面，這次觸及年輕世代，聽他們的聲音、音樂、歌詞、唱法，很純淨、發自內心。」

被暱稱為小陳綺貞的洪安妮，這次演出〈我喜歡你〉等3首歌曲，何康國對洪〈黃襯衫男孩〉印象深刻，「節拍很復古，唱法很清新，作者骨子裡裝的是個成熟的靈魂。」洪安妮則覺得歌曲配上管樂後「很酷、很特別。」並喜歡管樂團不刻意配合流行歌的流行元素，因此反而各自保有特色，像點閱破百萬的〈只有我的天空有烏雲〉，就變得「有點動畫的感覺，像是卡通的主題曲，充滿幻想力。」這場演出由王伯源主持，另有新生代楊曼寧、阿超，甚至Vtuber團體「KWA」也都參與演出。

(中時 )

狄鶯與孫鵬為救子心力交瘁 白冰… 孫安佐返台的下一步？赴崇右「隨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。