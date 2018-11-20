孫安佐返台的下一步？赴崇右「隨班附讀」也可能面臨刑責

2018年11月20日 19:51 中時 林淑娟

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐因在美國非法持有彈藥、槍械，被羈押240天，今凌晨被判「刑滿獲釋」，最快六周後可返台。擁有美國律師執照的律師侯慶辰表示，這對孫安佐來說，是一個非常好的判決結果，實際上已經不用被關，可以直接釋放。不過，雖然孫安佐在美國的官司落幕，但如孫安佐確定持有「槍械」，則涉犯3年以上的《槍砲彈藥刀械管制條例》，即使他是在境外犯罪，但未來遭遣返回台，仍須面臨台灣司法審判。

侯慶辰律師表示，孫安佐回台後是否還要面臨刑責的關鍵在於，當初在美國搜到的證據是只有子彈，還是真的有槍。如果只有子彈，屬輕罪，且因犯罪地在美國，這部分台灣司法沒有管轄權，但如果確定擁槍，就是重罪，就算犯罪地在美國，台灣司法單位也會主動偵查，這是屬於三年以上有期徒刑的重罪。

他分析，台灣檢察官應該會主動偵辦，至少會傳喚，並依慣例循司法互助管道，向美方調閱此案卷宗資料及相關證據，確認他是否非法持有槍械，「最好的狀態就是他只有子彈，但回台後就完全沒事了」，而如果因為擁槍遭判刑，他在美國羈押服刑240天，將可折抵。

而孫安佐返台後，將前往基隆崇右影藝科技大學「隨班附讀」，該校公關室主任江育銓表示，只是先提供孫安佐一個正常的學習環境，他必須先通過測驗才能隨班附讀，取得高中同等學歷後，等到年滿22歲才能報考大學。這期間學校也會安排推廣校園安全、反暴力宣導的音樂舞台劇等公益活動讓孫安佐參加。且學校也會特別成立督導委員會，成員包括校內相關師長及他的父母，持續追蹤她的學習狀況。

該校表演藝術學院院長舒宗浩與孫鵬有30、40年交情，兩人是國光藝校的學長學弟關係，舒宗浩說，孫鵬10月打給他詢問兒子有機會回台灣，是否有入學管道，他表達由於已經過了大學報考時間無法正式就讀，因此變跟教育推廣研究中心研究出「隨班附讀」的管道，這沒有正式學籍、學分，最重要的是讓孫安佐回台後有一個扭轉形象的機會，一個自新重生的管道。

(中時 )