美退出《中導條約》普丁：俄一定採取行動回應

俄羅斯總統普丁（圖中）19日召開國防會議，討論如何因應美國退出《中導條約》的問題。（圖／衛星通訊社）

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中時電子報

俄羅斯總統普丁在與國防部高級官員的會議中強調，如果美國退出《中導條約》 (INF Treaty)，俄羅斯「不可能無動於衷，一定會採取行動回應。」

俄羅斯塔斯社報導說，普丁在當地時間週一(19日)與國防部官員的會議上建議討論應對美國退出《中導條約》的相關措施，普丁再次強調，俄羅斯一定會對美國退出《中導條約》的決定作出回應。俄羅斯已準備好就這一關鍵問題與美國展開對話，同時也希望美國能就此事負起責任。

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俄羅斯衛星通訊社則指出，普丁當天還談到了俄國防軍隊的建設，指出「地球上的局勢並未變得平靜，我們必須確保軍隊的平衡發展，以應對任何潛在的威脅」。

美國總統川普於今年10月20日以「俄方違反條約規定」為由，聲稱將退出《中導條約》，因為美國需要發展該條約所限制的武器，此一表態事件讓美俄關係再度陷入緊張。俄羅斯外長拉夫羅夫稱，美國將很快宣佈退出《中導條約》，在這問題上，有作用力就有反作用力。

《中程與中短程核子導彈條約》簡稱《中導條約》，是1987年12月8日由美國與當時的蘇聯所簽訂，條約規定兩國應銷毀所擁有的中程(1000~5500km)與中短程(500~1000)導彈及其發射裝置，同時不得再生產或進行試驗。此一條約結束了美國與蘇聯以核導彈互對峙的核戰危機，也是美蘇和解的契機。

(中時電子報)

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文章來源：普京建議討論俄應對美退出《中導條約》的措施

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