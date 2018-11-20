許明財關注老人婦幼青年政策 國民黨海外助選團訪新竹市

2018年11月20日 20:08 中時電子報 綜合報導

圖片來源：國民黨青年部 提供

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國民黨海外助選團輔選列車開抵新竹市，團長溫玉霞說明成員都是在獲知臺灣的選舉後，基於對臺灣的熱愛，還有那份愛國、愛鄉、愛同胞的情誼，決定組團回來替國民黨籍的候選人加油、打氣。市黨部主委呂學樟盛讚「華僑為革命之母」；許明財表示誠摯歡迎，大力向海外鄉親重申說明「一帶二心三連結」，要讓新竹市在國際舞台上發光發亮。

國民黨海外助選團輔選列車18日開抵新竹市，團長溫玉霞指出，新竹市長候選人許明財除了忠厚老實外，還曾是位認真、努力又肯為鄉親、市民服務的市長。因此，決定在今天的重要時刻，前來為許明財助選，希望多少幫他拉點票。她也不忘扮演助選員，拜託大家支持4號許明財。

市黨部呂學樟主委表示，「華僑為革命之母」，沒有海外華僑資助總理孫中山先生革命推翻滿清，則沒有現在的中華民國。海外華僑在異鄉打拚，還能關心中華民國在台灣的民主自由選舉，實在難能可貴。呂學樟主委代表新竹市黨部，向海外助選團團長溫玉霞一行百五十人，表達了最崇高的敬意與謝意。

許明財同樣對海外助選團致敬感謝並強調，過去一度曾在新竹市政府主政時，有許多政績，相關的利益都在逐一展現中。未來除了持續關注於老人、婦女、兒童和青年政策之外，也擘劃了最重要的「一帶二心三連結」建設主軸。

「一帶」即濱海生活紓壓帶。因為，新竹市有全國最美麗的海岸線，未來要結合17公里海岸線的風景，在香山濱海地區，打造一個具有環保、綠能、生態、智慧及運動休閒、海鮮美食、親子遊憩及科學探索的「濱海生活紓壓帶」。

「二心」是指國際觀光旅遊中心和濱海活力新中心。前者是指用世博館是新竹市唯一世界級的地標，打造成兒童生活和科技探索館，另把體育場改造成巴洛克式外觀建築，並引進無藍光害的燈光(OLED)，打造世界唯一無藍光害的運動場所，可以連結新竹公園，藉以吸引國際及外縣市旅客。另一個濱海活力新中心，是把南寮舊有的漁村景象，透過修葺、拉皮方式，改變成現代的漁村新景象，再把新生的浮覆地建設成文化創意島，並透過燈光和摩天輪等新式設施，形成激光亮麗的新漁村。結合改造的碼頭觀光區，發展成遠近旅客都喜歡的國際型商圈，再藉由新漁鎮的觀光力道，向四周幅射出去，終而變成一個活力十足的新市鎮中心。

「三連結」就是三種道路網絡的連結。亦即快速道路、國道和鐵路三種交通路網，加上市區由中華路、經國路、公道五、公道三(竹光路)和西濱快速道路，再配合未來當選後要開闢的香山R1道路，形成三個市區環狀道路，再連結成一個南來北往、走西向東的完善道路網絡。

至於鐵路是所有建設最重要、最艱鉅的一項。新竹市鐵路百年了，卻被裂割成東西兩半，非但行政區域破裂，人民感情和東西兩半的工商活動也都受響。而新竹市繳稅名列前茅，但全省各重要城市大都鐵路地下化或高架化，只有新竹縣市和苗栗、嘉義等縣市沒有，實在不公平。

許明財和團隊規劃鐵路地下化，除了路途短，只有4.7公里，全部經費也約只300億元。但地下化後，地上精華地段的土地利益十分龐大，初估達1000億元到2000 億元之間，必然有廠商會投資而不用政府花錢。另外，創造的交通上利益和交通安全是無法估算的。而近車站的地上鐵道會保留一部分，其他部分做停車場，解決停車問題；另部分做綠廊帶，提供市民休閒、運動的好去處。

(中時電子報)