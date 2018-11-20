彰化》王惠美晚間徒步彰化市區拜票 籲「彰化人站出來」

國民黨籍彰化縣長候選人王惠美第二場徒步掃街，今晚在彰化市區登場，大批支持者陪同，從彰化縣議會出發。(謝瓊雲攝)

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王惠美(右3)前縣長卓伯源、前立委林滄敏、陳杰等人陪同下，今晚六點從彰化縣議會出發，在彰化市區徒步掃街、展現拜票誠意，並有大批支持者簇擁同行，氣勢盛大。（謝瓊雲攝）
王惠美(右2)從彰化縣議會出發，在彰化市區徒步掃街、展現拜票誠意，大批支持者手持標語牌、旗幟，簇擁同行，氣勢盛大。（謝瓊雲攝）

彰化人站出來囉！國民黨彰化縣長候選人2號王惠美，第二場徒步掃街拜票，20日晚間在彰化縣最大票倉彰化市登場，王惠美在前縣長卓伯源、前立委林滄敏、陳杰等人陪同，與大批支持者簇擁同行下，自彰化縣議會出發，氣勢盛大。

王惠美說，參選以來強力主張彰化市鐵路高架工程納入前瞻、彰化人不能再等20年！彰化市是彰化指標性城市，卻因鐵路被一分為二、發展受阻，地方從20年前即倡議將鐵路高架，至今仍無下文；她參選縣長半年來高聲疾呼「彰化鐵路高架入前瞻」，經費一次到位、整體規劃、一次施工，此一政見已普遍獲彰化市民認同。

王惠美表示，有人宣稱彰化市鐵路高架經費已經爭取到了，但她在立法院質詢，國發會主委卻說彰化縣府自七月送件以來，一直未補件，所以彰化鐵路高架至今尚未審定，她相信鄉親看在眼裡，放在心裡。

王惠美也提醒大家，選舉還沒有結束，還有許多奧步可能在這幾天會出現，請大家一定要堅持改造彰化，翻轉命運，她有信心，一定可以讓彰化變得更好！

(中時 )

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