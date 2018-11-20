基隆》林右昌秀政績牌 謝立功續批市府

基隆市長政見發表會今（20）日晚間7時登場，民進黨基隆市長林右昌一如往常，勤打政績牌，並強調自己上任3年多來，將文化、教育、交通品質提升；國民黨基隆市長候選人謝立功則痛批林右昌市府傲慢，強調自己會著重發展海洋產業，並提升市府效率。雙方正常發揮，沒有太大的火花。
林右昌表示，他上任前，發現基隆市負債是有史以來最高的一年，高達100多億元，負債比例高達47.36％，幾乎快破表超過50％的債限，在前朝的市府手中，教育行政費用每年打8折，「打到最後變骨折！」知名的大型學校，居然連飲水機的濾心都沒錢換；所以，他上任後，連續3年增加10％的教育經費，共增加4292萬元，讓學校軟硬體更充裕。
林說，起初有很多學校頻寬不足，仁愛國小更是悲慘，好不容易有一家大型電信企業捐贈智慧教室給仁愛，但卻在英語試教時寬頻不足卡住；他上任推動「班班數位化」政策，大規模改善老舊校舍、軟硬體，更推出「校校有幼兒園」，比率達到95％，還有「區區有教保中心」。
他指出，過去基隆公園規畫都亂畫，他上任花了1億7800萬元重建，包括紅淡山、姜子寮山整建，中正公園還會興建電梯；另外他也與信保基金合作，補助青年人貸款創業，額度是2000萬元。
林表示，基隆過去也是文化沙漠，圖書資源匱乏，全台吊車尾，他讓任後加了5倍經費，4年共花3220萬元，更與雙北合作，讓基隆市民可在基隆還台北市的圖書；他也推出假牙政策，花了1.3億元，目前有4000多位長者裝了，這也減輕年輕人對長者的負擔，這項政策不滿意度只有1.8％。
林還說，有謠言說他續任後會取消老人健保支付額，他覺得很荒謬，市府已編列2億元預算，這是完全沒有的事；另外他在交通方面，也爭取了第3條快捷公車（中正線），還有重建個大停車場，闢建了41個停車場、5000多個汽機車位，同時也讓司機客訴件數下降。
謝立功表示，他多次希望跟林右昌辯論都沒被同意，且現在市府有個氛圍，就是不同意的意見就不可原諒，反對市府就是反改革，想問基隆何時變「極權城市」，難道基隆有了彩繪屋，就沒了是非黑白？
謝說，林右昌稱證件有百分百隊線，但就如跨港纜車根本沒有，還用3D影片要騙市民，他對林提出的任何質疑，都被閃躲，或是批評他「不用功」，或惱羞成怒攻擊他，說他連議員質詢都不如，這就是民進黨的謙卑和傲慢嗎？
「我堅持清白參選！」謝指出，他競選經費拮据，很多支持者說沒看到他的競選布條、廣告或上電視，甚至有人建議他應該成立網軍帶風向，但他堅持清白參選；他也認為，地方政府不能受限既有組織分工，他寧可撈過界，也不要踢皮球。
謝表示，他有中央歷練，在當移民署長時，經費都沒被砍，他還增加了加班費，對於民眾他都積極回應，他承諾他上任後1年，要縮短人民申請案件及重大投資案的過程，簡化各項時程。
「基隆值得更好！」謝強調，他有能力結合海科館、海大、水試所為夥伴關係，共同發展海洋產業，可拿法國敦克爾克的自由港來學習；他也質疑，現在人民平均所得或消費力有上升嗎？基隆的關鍵是經濟，他推薦每位國民黨候選人能被更多市民肯定，若對現況不滿、想要更好，就請投給他、讓民進黨下台。
(中時 )