基隆》林右昌秀政績牌 謝立功續批市府

2018年11月20日 20:23 中時 張穎齊

民進黨基隆市長林右昌與國民黨基隆市長候選人謝立功各自比出自己的競選號碼。（張穎齊攝）

基隆市長政見發表會今（20）日晚間7時登場，民進黨基隆市長林右昌一如往常，勤打政績牌，並強調自己上任3年多來，將文化、教育、交通品質提升；國民黨基隆市長候選人謝立功則痛批林右昌市府傲慢，強調自己會著重發展海洋產業，並提升市府效率。雙方正常發揮，沒有太大的火花。

林右昌表示，他上任前，發現基隆市負債是有史以來最高的一年，高達100多億元，負債比例高達47.36％，幾乎快破表超過50％的債限，在前朝的市府手中，教育行政費用每年打8折，「打到最後變骨折！」知名的大型學校，居然連飲水機的濾心都沒錢換；所以，他上任後，連續3年增加10％的教育經費，共增加4292萬元，讓學校軟硬體更充裕。

林說，起初有很多學校頻寬不足，仁愛國小更是悲慘，好不容易有一家大型電信企業捐贈智慧教室給仁愛，但卻在英語試教時寬頻不足卡住；他上任推動「班班數位化」政策，大規模改善老舊校舍、軟硬體，更推出「校校有幼兒園」，比率達到95％，還有「區區有教保中心」。

他指出，過去基隆公園規畫都亂畫，他上任花了1億7800萬元重建，包括紅淡山、姜子寮山整建，中正公園還會興建電梯；另外他也與信保基金合作，補助青年人貸款創業，額度是2000萬元。

林表示，基隆過去也是文化沙漠，圖書資源匱乏，全台吊車尾，他讓任後加了5倍經費，4年共花3220萬元，更與雙北合作，讓基隆市民可在基隆還台北市的圖書；他也推出假牙政策，花了1.3億元，目前有4000多位長者裝了，這也減輕年輕人對長者的負擔，這項政策不滿意度只有1.8％。

林還說，有謠言說他續任後會取消老人健保支付額，他覺得很荒謬，市府已編列2億元預算，這是完全沒有的事；另外他在交通方面，也爭取了第3條快捷公車（中正線），還有重建個大停車場，闢建了41個停車場、5000多個汽機車位，同時也讓司機客訴件數下降。

謝立功表示，他多次希望跟林右昌辯論都沒被同意，且現在市府有個氛圍，就是不同意的意見就不可原諒，反對市府就是反改革，想問基隆何時變「極權城市」，難道基隆有了彩繪屋，就沒了是非黑白？

謝說，林右昌稱證件有百分百隊線，但就如跨港纜車根本沒有，還用3D影片要騙市民，他對林提出的任何質疑，都被閃躲，或是批評他「不用功」，或惱羞成怒攻擊他，說他連議員質詢都不如，這就是民進黨的謙卑和傲慢嗎？

「我堅持清白參選！」謝指出，他競選經費拮据，很多支持者說沒看到他的競選布條、廣告或上電視，甚至有人建議他應該成立網軍帶風向，但他堅持清白參選；他也認為，地方政府不能受限既有組織分工，他寧可撈過界，也不要踢皮球。

謝表示，他有中央歷練，在當移民署長時，經費都沒被砍，他還增加了加班費，對於民眾他都積極回應，他承諾他上任後1年，要縮短人民申請案件及重大投資案的過程，簡化各項時程。

「基隆值得更好！」謝強調，他有能力結合海科館、海大、水試所為夥伴關係，共同發展海洋產業，可拿法國敦克爾克的自由港來學習；他也質疑，現在人民平均所得或消費力有上升嗎？基隆的關鍵是經濟，他推薦每位國民黨候選人能被更多市民肯定，若對現況不滿、想要更好，就請投給他、讓民進黨下台。

(中時 )