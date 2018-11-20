民視小旦和「他」在一起 當事人這樣反應

2018年11月20日 20:16 中時 洪秀瑛

兩人很賣力。（民視提供）

郭亞棠。（民視提供）

胡鴻達（左起）、黃瑄、郭亞棠、紅毛一起做公益。（民視提供）

在民視《大時代》飾演夫妻的紅毛與郭亞棠，熱心公益的他們，連續兩個周末出席「活力關懷讓愛無限」捐血園遊會，以及在創世基金會主辦的「吃吃的愛公益音樂餐會」上載歌載舞。郭亞棠說，她只練三首歌〈心花開〉、〈練舞功〉以及〈妳的甜蜜〉打天下，有時活動遇到其他人也要唱相同曲目「撞歌」，還會硬著頭皮請對方讓她，可愛直率地說：「我唱親切感的。」

她爸爸以前是駐唱歌手，沒想到自己對於音樂有很多障礙，還常常找不到下歌點，讓在一旁的搭檔紅毛說感謝現場募款餐會的大善人，不但熱心公益，還對郭亞棠的歌聲「用愛包容」，讓郭亞棠哭笑不得。

紅毛上場演唱，現場女性為之瘋狂，還自願上台伴舞，紅毛感謝演出《大時代》，很多觀眾因此認識他，能為公益付出一已之力，覺得施比受更有福！兩人合作無間，也因為一起拍戲、上通告、出席活動，甚至合作網路直播節目《94醬好玩》，天天幾乎黏在一起，讓周遭親朋友好都不得不懷疑兩人到底是不是「在一起」，此話一出，兩人翻白眼直說沒有。

兩人還分享趣事，在「吃吃的愛公益音樂餐會」上，有位阿姨跟他們說「你們不是演兄妹」？還堅持說：「那你們不能在一起啦。」讓兩人傻眼：「我們是演夫妻。」紅毛說，也有熱情的阿伯在後台問她「你老婆秀娟呢」？紅毛隨即反應：「在前台唱歌啦。」紅毛說既然觀眾喜歡，兩人就「配合演出」，只要大家開心喜歡他們的角色就好。

(中時 )