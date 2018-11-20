ABL》轉機苦中作樂！陳世念：吉隆坡機場我罩的

2018年11月20日 20:16 中時電子報 黃及人 ／香港報導 ／香港報導

由於贊助商要求ABL球隊前往客場，大部分都從吉隆坡轉機前往目的地，也讓寶島夢想家除了面臨客場嚴苛比賽環境，更需克服長達10個小時以上轉機勞累，不過今年才加盟夢想家的陳世念說：「放心！以後吉隆坡機場就是我罩的。」

也難怪陳世念如此「苦中作樂」，因為這次ABL新球季一開打，夢想家就連飛新加坡、香港與珠海3個客場，光從台北飛到新加坡，夢想家就先飛到吉隆坡轉機，然後才去新加坡，更出人意料之外的是，從新加坡轉機到香港的路更漫長。

因為這趟從新加坡飛往香港的路程，ABL官方竟然安排夢想家，從泰國廊曼機場轉機，結果就是夢想家19日全隊上午8點30分從新加坡出發，到了泰國再搭下午3點30分飛機趕赴香港，到了香港所住飯店，已是晚上9點30分了。

所以正常直航只需兩個多小時的新加坡到香港，夢想家整整花了13個小時才抵達，但這就是夢想家「作客」的常態，陳世念說：「雖然我才去吉隆坡機場1次，卻已經混很熟了，等到這個球季打完，我相信吉隆坡機場早就太熟了。」

跟陳世念一樣今年才加盟夢想家的李學林甚至用「神奇」兩字，來形容這次泰國轉機之旅，「我還沒來夢想家報到前，就有聽說過轉機很累的事，等到我真正體驗之後，確實讓我印象深刻，那真的太神奇了，看來以後我需好好適應。」

(中時電子報)