莊吉生公開挺正名 現役國手第一人

2018年11月20日 20:20 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

就在射擊選手林怡君、羽球選手周天成及退役舉重奧運金牌選手許淑淨，都站出來呼籲東奧正名投反對票，在美國出生、選擇代表台灣出賽的男子網球選手莊吉生，則是支持以台灣名義出國比賽，是現役國手中唯一公開力挺正名的。

「晉級的台灣隊-Team Taiwan」在粉絲專頁分享莊吉生受訪的影片，莊吉生穿著支持正名的上衣，說道：「我出去比賽是代表中華台北，這樣有點奇怪，因為台灣就是台灣，台灣不是中華台北。」

莊吉生並說：「出去比賽時，很多人會問，中華台北在哪裡，他們會以為我是從中國大陸來的，其實，這很令人困惑，我覺得這需要說出來。」

不過體壇人士指出，看到莊吉生這段受訪，表示因為日本比較自由，所以東京奧運有可能讓我們以台灣為名參賽，這點明顯與事實不符；另外，目前運動員站出來反對東奧正名公投，主要是擔心因停權影響運動員出賽權益，這點在莊吉生受訪的影片中，也並沒有談到，相信美國長大的莊吉生很單純表達想用台灣為名出賽的想法，但對於相關後果並不是很了解。

不過今年和莊吉生一起參加雅加達亞運的男網國手楊宗樺，則在臉書上反對，並分享一張亞運代表隊合照，裡面也有莊吉生，楊宗樺寫到：「請不要把體育牽扯到政治！運動員不是傀儡，運動員更不是工具，如果您不懂運動員，不清楚國際舞台對運動員的重要性，您可以直接詢問現在還在體壇打拼的運動員或教練會更清楚，等清楚了解後再來討論這議題。」

楊宗樺認為選手為了夢想與榮耀日復一日努力訓練，幾乎沒有休假，為什麼要讓「公投」來決定運動員的未來？如果要投，應該也是體育相關人士出來討論與投票，最後他寫：「體育應該只有熱血與夢想！」

(中時電子報)