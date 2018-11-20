孫協志空窗三年盼再婚 「期待又抗拒」卡關第一步

孫協志今辦發片記者會。（量能文創提供）

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小刀（左起）、孫協志及四葉草開心合照。（量能文創提供）

孫協志20日舉辦《守候，一光年》發片記者會，新曲唱出他的愛情觀，即便歷經和韓瑜離婚、投資失利負債，對愛情仍有期待；孫協志離婚後感情空窗3年，期間也曾心動，但因恐懼而無法踏出第一步，再談感情「期待但抗拒」，40歲的他希望之後的對象以結婚為前提交往，「畢竟我年紀也不小，接下來的戀愛是要面對婚姻這件事，需要安定、穩定、長久一輩子」。

他表示身旁有不少女性友人，大都把他當「閨蜜」、家人或哥哥，「大家可能覺得以我現在的狀態、單身，會有很多女生喜歡，但其實女生都是百分之百信任我，只當我是傾訴的對象，絕對不會牽扯到感情的事」。

他2012年成立公司投資女團，卻因此傳負債破千萬，對此，孫協志否認說：「沒那麼多！有千萬我就買房了，不會拿來投資女團。」坦言現在演藝圈環境不如以往，主持費剩一半不到，近期靠主持節目《飢餓遊戲》還債，但不願透露剩餘負債金額。

他12月底將辦個人音樂會，屆時會邀請圈內好友欣賞，是否包括5566戰友王少偉？孫協志笑回「或許會」，透露兩人私下仍有聯絡；此外，他母親孫麗鈞之前痛訴前夫陳勝泉花心導致離婚、不認兒子，問他音樂會當天是否邀爸爸欣賞？孫協志說：「我沒見過他，所以沒辦法邀他。」

(中時 )

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