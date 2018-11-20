普悠瑪調查小組：下周一舉行記者會說明初步事故原因

2018年11月20日 20:48 中時 張理國

政院「1021鐵路事故行政調查小組」召集人吳澤成今天主持第6次調查小組會議，幕僚工作小組以故障樹(Fault Tree Analysis)及起司理論(Swiss Cheese Model)等分析方式報告原因歸納、問題發現及對策研擬的初擬情形，並預定於23日(本周五)將再次召開調查小組會議，歸納初步事故原因調查結果，並於下周一舉行記者會，公布事故模擬影片，並宣布初步事故原因調查結果。

普悠瑪事故即將滿月，政院調查小組的初步調查結果也即將告一段落，吳澤成表示，下周一上午將在政院舉行記者會，由他率領調查小組成員，對外說明這一個月來調查、分析、模擬、研判的結果，吳澤成說，記者會中還會公布事故摸擬影片。

吳澤成說，其實今天會議已經將進行歸納，但字斟句酌、擔心用字遣詞影 響未來調查結果，所以周五還要再開一次會進行確認；不過，吳澤成說，下周一的初步事故原因並不是最終報告，距離提出最終報告還要一段時間，還有一些佐證必需完成，可以讓事證更完整。

調查小組表示，有關重要調查事項，除各調查事項尚有數位速度表的實車測試及列車傾斜控制單元CF卡解讀待進行，但相關的列車速度及列車傾斜功能作動已由其他事證釐清，本案事實發現作業已完成，目前已進入歸納原因、發現問題及研擬對策階段。本次會議就軌道線形、普悠瑪列車維修紀錄及人員資格與作業程序等議題的事實發現進行討論。

調查小組表示，目前已就事故路段軌道線形、ATP系統、ATP隔離開關遠端監視系統、車輛性能、人員操作及人員資格等6類別，分別依據各調查事項的事實發現一一檢核及釐清其與事故原因之關聯性。今天會議除討論前述檢核結果外，幕僚工作小組並以故障樹(Fault Tree Analysis)及起司理論(Swiss Cheese Model)等分析方式報告原因歸納、問題發現及對策研擬之初擬情形，並預定於23日(本周五)將再次召開調查小組會議，歸納初步事故原因調查結果，以利儘速對外公布結果。

另為確保行車安全監控運作無虞，今天會議也請台鐵局說明普悠瑪ATP隔離開關與遠端監視系統接線後相關精進措施的運作情形。今天與會單位包含調查小組委員、行政院公共工程委員會、行政院災害防救辦公室、行政院交通環境資源處、交通部、交通部鐵道局、飛航安全調查委員會與法務部廉政署等單位出席。

(中時 )