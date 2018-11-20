美擬加強新興技術出口管制 全方位防堵大陸

2018年11月20日 20:49 中時 施施

美國商務部工業安全局（BIS）19日公布一項關鍵新興及基礎技術出口管制架構方案，生物科技、臉部辨識、人工智慧（AI）等核心技術均在管制清單之列，此舉也被視為衝著中國大陸而來。一旦相關政策付諸實行，中美除了貿易戰，還即將開打「科技戰」。

商務部表示，本方案是根據今年國會通過的《出口管制改革法案》（ECRA）擬訂，根據該法案，敏感商品及技術出口皆需經該部核准，該部需考慮相關技術的潛在最終用途，且有權對該技術出口、再出口或轉讓建立管制措施。商務部將自架構公布日起的1個月內公開徵求民眾意見，此後會同相關機構審查並評估關鍵新興及基礎技術，並更新出口管制清單。

目前管制清單共涵蓋14項蓬勃發展的核心尖端技術，包括生物科技、人工智慧和機器學習、定位、導航與定時相關技術、微處理器、先進運算、資料分析、量子資訊與感應技術、物流技術、機器人、腦機介面、高超音速空氣動力學、先進材料、先進監控技術等。

BIS表示，審查新興技術時，會考慮相關技術在國外的發展現況、出口管制對美國的可能影響，以及管制措施在國外的成效。徵求各界意見則是為了獲得更多、更完整的資訊。

出口管制是保護敏感技術的重要環節。過去美國軍民兩用或敏感度不高的軍用技術都是由BIS依照商業管制清單（CCL）等出口管制條例進行管理，不過不少新興技術未列入管制。當局認為，現階段有必要評估這些新興技術對國家安全的影響，比如用於常規武器、情報蒐集、大規模毀滅性武器或恐怖主義活動等。

儘管BIS並未點名特定國家，但在目前出口現狀與美中不斷升溫的貿易戰背景下，不難發現美國限制輸出的技術幾乎都與大陸的「中國製造2025」政策緊密相扣。美方希望藉著遏制大陸科技發展，避免削弱美國產業創富能力、防止戰略安全受到威脅，意圖也可謂相當明顯。

事實上，今年美國一直不斷提高與陸方的技術交流門檻。除先前通過的ECRA外， 4月美方也計畫限制兩國企業在人工智慧領域的非正式合作；8月，川普總統又簽署《2019財政年度國防授權法案》（NDAA），增加對美國新興技術的出口管控。

一般認為，管制措施實施後，也將影響英特爾、高通、輝達、德州儀器等美國半導體大廠的海外業務。目前中美技術、投資、人才等交流已嚴重受阻，這對雙方而言都不是好事。狀況是否可望緩解，仍取決於中美磋商的下一步進展。

(中時 )