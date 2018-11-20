陸菲元首「習杜會」達共識 友好協商管控南海分歧

2018年11月20日 20:50 中時 藍孝威

大陸國家主席習近平20日中午抵達馬尼拉訪問，和菲律賓總統杜特蒂舉行會談。針對敏感的南海及島礁主權議題，兩國元首達成共識，陸菲在南海有廣泛共同利益，可以友好協商管控分歧。此外，雙方還簽署了一帶一路、南海油氣開發合作的備忘錄。

大陸央視新聞報導，會談在菲律賓總統府舉行，習近平和杜特蒂共同規畫陸菲雙邊關係未來發展，一致決定在相互尊重、坦誠相待、平等互利、合作共贏基礎上建立中菲全面戰略合作關係。

習近平強調，雙方決定建立陸菲全面戰略合作關係，符合兩國民眾期待，適應雙邊關係發展要求。雙方要加強兩國元首對雙邊關係的戰略引領，推動各層級往來，增強戰略互信。

習近平表示，雙方要把安全、發展、人文三大支柱領域深入合作。陸方堅定支持菲律賓禁毒和反恐事業，將繼續向菲律賓提供支持，幫助菲律賓開展更多減貧等社會民生項目，擴大教育、文化、旅遊等交流合作。雙方要深化「一帶一路」倡議和菲律賓發展戰略對接，加強基礎設施建設、電信、農業等領域合作。

習近平指出，陸菲在南海有廣泛共同利益，可以繼續通過友好協商管控分歧，推進海上務實合作。陸方支持菲律賓履行「大陸—東協關係協調國」和「大陸—東協東部增長區合作協調國」職責，願和菲方攜手推動大陸—東協關係優化升級，推動東亞合作得到更大發展。陸菲同為亞洲新興市場經濟體，要加強在地區和國際事務中協調合作。

杜特蒂表示，習近平訪問菲律賓，這是大陸國家主席13年來首次到訪，具有歷史性意義，是兩國關係的重要里程碑。菲方願繼續在相互尊重、相互理解、主權平等的基礎上同陸方深化全面戰略合作關係，加強貿易、投資、農業、防務、衛生、禁毒、改善民生、基礎設施建設、能源等領域合作，擴大教育、人力資源等人文交流。

杜特蒂說，菲方贊同本地區國家共同維護南海和平穩定，願積極促進東協和大陸關係發展。在處理國際事務中，大陸是站在歷史的正確一邊。菲方願密切和陸方在聯合國等多邊框架內溝通協調。

會談後，兩國元首共同見證了《中華人民共和國政府與菲律賓共和國政府關於共同推進「一帶一路」建設的諒解備忘錄》、《中華人民共和國政府與菲律賓共和國政府關於油氣開發合作的諒解備忘錄》等多項雙邊合作文件的簽署。

(中時 )