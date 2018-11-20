台中》廟口開講助選 藍營超強卡司齊聚 促翻轉台中 飛燕啟程

2018年11月20日 20:50 中時 陳世宗

●前總統馬英九（右四）特到現場站台，力推市長選盧秀燕，議員投給國民黨提名的市議員。（陳世宗攝）

選前進入最後肉搏戰！20日晚上市長候選人盧秀燕競選總幹事江啟臣選擇回到最傳統的基層，在豐原樂天宮廟口開講，為台中市長候選人盧秀燕造勢，力促「翻轉台中、飛燕啟程」。還邀請藍營的超強卡司「小馬哥-前總統馬英九」、「台語男神-謝龍介」助講，現場湧進上千名民眾，凍蒜聲不絕於耳。

晚會由豐原在地的國樂團揭開序幕！江啟臣委員與張瀞分議員、陳本添議員則在全場歌聲中步入會場，接下來則由人稱「台語男神龍介仙」謝龍介議員助講；幽默風趣的言論以及妙語如珠的台語，為宣講掀起第一波高潮，現場民眾個個哈哈大笑。

江啟臣表示，再過3天就要投票，我們讓盧秀燕當市長。大家要集中選票，投給市長候選人盧秀燕及市議員候選人張瀞分、陳本添、羅永珍等議員，讓他們都可以高票當選，讓3位在地議員都能高票當選連任。

謝龍介說，空氣汙染、市長就要換！決戰台中，一定要翻轉台中、讓飛燕啟程。馬英九和盧秀燕於晚上8時一起到入場，吸引民眾夾道歡迎。

前總統馬英九說，今年國民黨市長及市議員都大團結，6都中台中市今年是倒數第二名，全國是排名16名的後段班，台中市需要高水準的市長，盧秀燕是可以將台中市撐起來的市長；民進黨執政民怨四起，蔡英文上台要求謙卑、謙卑再謙卑，但謙卑執政卻淪為全面蠻橫。

馬英九強調，希望盧秀燕及所有市議員及里長都能全壘打；國民黨勝利才能全面執政。

盧秀燕指出，這次選舉不僅是我與林佳龍，是台灣人民及台中鄉親的選舉，台中一年預算近2000億、4年8000億元。但台中市工時最長、薪資最低，造成經濟蕭條連空氣也變壞，中央還斷交5個國家；市民用選票送秀燕到市府，讓台中翻轉經濟起飛！

盧秀燕強調，她中午已辭去立委職務，這次市長選舉一定要成功，才不辜負人民的所託，我已無退路、非贏不可；林佳龍如果選輸，中央民進黨執政位子很多，中央會安排出路，有鄉親相挺一定會贏，11月24日展現民眾的決心及心聲！

晚會還找來台語歌后西卿穿插演唱布袋戲歌曲「粉紅色的腰帶」等，炒熱現場！謝龍介更與江啟臣一起高唱台語經典神曲「追追追」；最後在全場大合唱「愛你一萬年」與「愛拚才會贏」的歌聲中圓滿落幕！

林尚賢表示，台中市家戶平均可支配所得去年突破百萬元，來到103萬3169元，較105年94萬9050元增加8萬4119元，成長率8.86%，為六都第一；台中巿治安在林巿長任內也都維持六都第一，台中是適合居住及產業發展的城巿。

林尚賢也說，2014年林佳龍辭立委時，中央是馬英九執政，林也從未針對胡志強市長如果敗選做任何評論，提醒盧委員選舉要有格調，市民不是政治人物進退的棋子，「選錯市長，唯一沒有退路的是市民」。

(中時 )