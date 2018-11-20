ABL》積極備戰香港 莫瑞打造夢想家強悍鬥志

夢想家外籍教頭莫瑞在練球結束後，集合全隊訓話。(黃及人攝)

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中時電子報
黃及人／香港報導

才在東南亞職籃(ABL)新球季開幕戰搶下勝利的寶島夢想家，20日在香港港灣道體育館積極練兵兩小時，外籍教頭莫瑞展現一絲不苟的練球風格，企圖打造夢想家全新的強悍鬥志和氣勢，「雖贏下開幕戰相當開心，但我們還可以更好！」

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「畢竟我們上季只贏1場，所以我們格外想要贏下今年開幕戰，很開心看到我們靠防守贏球，期望藉由這1勝，讓我們趕緊走出上季陰影，」莫瑞說，「接下來我們將仔細觀看影片，繼續改進缺失。」夢想家21日晚上8點出戰香港東方。

莫瑞可不是只出張嘴，短短兩小時訓練過程，無論是在戰術走位、體能訓練或最終的投籃訓練，他都全程仔細督軍，只要任何1人出現放鬆跡象，馬上第一時間就出聲指正，就連訓練過後回到飯店，他也帶領全隊看了1小時影片才休息。

夢想家後衛李學林認為全隊還有不少進步空間。(夢想家提供)

似乎沒被開幕戰勝利沖昏頭的李學林表示，如今夢想家問題還不少，但這並非壞事，代表他們還有進步空間，「感覺我們把3名洋將操太累了，應該要讓他們多休息個兩三分鐘，給予年輕本土球員更多機會，我相信他們沒問題的。」

「如今在練球時，不只是莫瑞，我跟世念、田壘，以及小柳、小賴兩名助教，都會鼓勵年輕球員做好準備，他們也會自己找時間自主訓練，我相信他們能在場上最短時間內發揮價值，」李學林說，「一旦發現問題就要馬上改進。」

陳世念則強調，當前球隊繼續朝著正確方向前進，不過無論進攻、防守或默契，都還須好好加強，「這麼快就搶下追平上季勝場的1勝，未免有點太容易了，我們必須設定更高的標題，至少這個球季一定要闖進季後賽！」

(中時電子報)

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