李艷秋當面問「討厭我老公什麼」 陳揮文回應了

2018年11月20日 20:53 中時電子報 蔡曉婷

資深媒體人陳揮文最近復出開始上節目，6年前他淡出螢光幕，今(20日)他邀請李艷秋上廣播節目，被李艷秋當面問：「到底討厭我老公什麼？到底不滿意什麼？」陳揮文誠實說：「應該是沒有喜歡過」，隨即補充：「他的節目很難上，他都LIVE、不照流程走的，但當時《2100》是招牌，不上不行！」

李艷秋今現身陳揮文的《飛碟晚餐》，笑說，原本陳揮文邀她來時，誇口說會給她蘋果光，讓她美美上鏡頭，「結果一來，只好靠天生麗質」，陳揮文則趁機狂讀粉絲稱讚李艷秋的留言，直說：「歲月沒有留下痕跡」，李艷秋笑回：「我覺得這些網友都在講實話」。

網友問：「李濤大哥怎麼沒來？」李艷秋則說：「家裡的領導來了，有我無他」，陳揮文則表示今天難得邀李艷秋上節目就打了領帶，李艷秋說：「陳揮文從頭到尾只有一條領帶，以前只有碰到李濤時才會打領帶，沒想到這次邀我來竟然打了領帶，我太感動了」。

李艷秋話鋒一轉，直說今天會來上陳揮文節目完全是「以德報怨」，問陳揮文過去有沒有上過她的節目？陳揮文尷尬回《新聞夜總會》去過一、兩次，李艷秋虧他「眼裡只有李濤」，更說很多人知道她要來參加陳揮文節目，要求她「修理」一下陳揮文，質問陳為何討厭李濤？陳揮文解釋，李濤過去都不照流程走，常常大筆一揮就改掉原本的主題，「節目很難上、錢很難賺」。

李艷秋後來虧陳揮文大岔題，批評說：「跟李濤吵架的人，唯一有資格的只有我，那你（指陳揮文）有什麼資格跟他吵架？」令陳揮文聽了大笑，李艷秋又說，其實關於李濤和陳揮文不合的傳言是個大誤會，今天她來就是要把這件事情釐清，陳揮文也在一旁說：「從來沒有」。

陳揮文過去在政論節目中與李濤互槓，兩人一度在錄影中鬧到氣氛尷尬、互不相讓，事隔6年，陳揮文近日復出上電視節目，除了外型明顯瘦了一圈，脾氣也溫和不少，他則在節目中表示，最近幾年修正自己脾氣不少，對於不同的聲音也有更多雅量接受，讓許多觀眾都感受到他的脫胎換骨。

(中時電子報)