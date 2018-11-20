剩3天投票 嘉義再查獲現金買票案

嘉義地檢署再查獲現金買票案，並扣得相關賄款。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中時

嘉義地檢署查賄不止步，今20日再偵破兩起現金買票案，其中一名施林姓樁腳涉嫌以每票500元替嘉義縣某縣議員買票，另莊陳姓、吳姓樁腳涉嫌以一票500元替新港鄉某鄉代候選人買票，陳姓樁腳犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，已聲請羈押禁見，另施林姓和吳姓椿腳飭回。

嘉檢檢察官葉美菁今天和昨天指揮嘉義縣警察局刑事警察大隊偵二隊、科偵隊、嘉義縣調查站、民雄分局和調查局航業調查處高雄調查站，分別查獲現金買票案，其中莊陳姓和吳姓樁腳涉嫌新港某鄉民代表候選人現金買票，已扣得賄款8000元，另施林姓樁腳涉嫌為某縣議員候選人現金買票，也扣得2500元。

檢方表示，莊陳姓樁腳及吳姓樁腳在10月間，分別以每票500元代價，向熟識選民買票，要求選民投票支持某鄉民代表候選人，經葉美菁訊問莊陳姓、吳姓樁腳及相關選民後，認為莊陳姓樁腳犯罪嫌疑重大，已向法院聲請羈押禁見，另吳姓樁腳雖犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，予以飭回。

至於施林姓樁腳在10月間，以每票500元代價向熟識的選民買票，要求選民投票支持某縣議員候選人，葉美菁認為施林姓樁腳所為，已犯公職人員選舉罷免法第99條第1項罪嫌，經訊問施林姓樁腳及相關選民後，認施林姓樁腳雖犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要已予以飭回。

(中時 )

把學生當「性玩物」國小老師狼爪… 嘉義選票險遭流出遭查獲 警政署…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。