陸外交部暗批美 試圖把自己的APEC案文強加給各方

2018年11月20日 21:17 中時 藍孝威

本屆APEC領導人會議雖然已經結束，但有許多媒體關注本屆APEC未能按慣例發表宣言。大陸外交部發言人耿爽今天（20日）在例行記者會中，以不點名的方式暗指美國，「試圖把自己的案文強加給各方，結果遭到多數成員國反對。」

耿爽表示，此次會議未能按慣例發表領導人宣言，這是陸方和大多數APEC成員都不願看到的。據他所知，會議成果文件磋商的焦點，是加強和改進世貿組織相關的貿易問題。「絕大多數成員，特別是發展中成員在會上都表達了維護多邊貿易體制、反對保護主義的鮮明態度，不贊同在相關具體問題上倉促下結論。」

耿爽接著話鋒一轉，「但是個別成員聽不進絕大多數成員的聲音，拒絕在成果文件中納入合理主張，堅持要寫入損害他國根本利益的內容，企圖給其保護主義、單邊主義的做法披上合法外衣。」

耿爽表示，在各方未達成一致的情況下，試圖強行推動會議通過有爭議的成果文件，把自己的案文強加給各方。這一做法違背了APEC協商一致的原則，損害了各方的共同利益。在會議和磋商過程中，包括陸方在內的許多成員都對這種做法表明了反對態度。

耿爽表示，陸方始終在成果文件磋商中一直採取負責任和建設性的態度，堅持通過協商解決分歧，為推動達成共識作出了最大努力，而且努力到了最後一刻，體現了最大誠意。陸方之所以這麼做，也是在維護APEC協商一致的原則。

耿爽表示，陸方重申，無論是推進APEC合作，還是討論世貿組織問題，都要廣泛聽取各方意見，體現平等和相互尊重，通過協商解決分歧。

耿爽強調，陸方堅定致力於構建開放型世界經濟，堅定支持APEC在促進亞太地區貿易投資自由化、便利化上發揮積極作用，堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。陸方願與各方共同為此作出努力。

(中時 )