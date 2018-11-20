陸副總理劉鶴將訪問德國

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應德國副總理兼財政部長肖爾茨邀請，大陸國務院副總理劉鶴將於11月25日至28日訪問德國並出席第八屆中歐論壇漢堡峰會。

大陸外交部發言人耿爽今天（20日）在例行記者會中表示，劉鶴訪德期間，將會見德方領導人，就陸德務實合作、陸歐關係及共同關心的國際與地區問題交換意見。此外，劉鶴還將出席第八屆中歐論壇漢堡峰會併發表主旨演講，期間也將同與會的歐方、德方高級別代表，漢堡市長等各界人士進行廣泛交流。

耿爽指出，近年來，陸德關係保持了高水平發展勢頭，高層交往頻密，政治互信不斷提升，務實合作成效顯著，在國際和地區事務上的互動協調更趨緊密。今年兩國總理實現互訪，第五輪陸德政府磋商取得豐碩成果，充分體現了兩國關係的緊密程度和發展水平。

耿爽說，當前國際形勢下，陸德作為負責任大國和全方位戰略夥伴，有必要進一步加強協調與合作，共同為維護多邊主義和自由貿易體制、推動開放型世界經濟作出積極努力，為世界注入更多穩定性。

耿爽表示，陸方期待通過劉鶴訪德，進一步增進陸德之間的政治和戰略互信，密切雙方在雙邊、陸歐及全球層面的全方位合作，特別是深化陸德、陸歐在經貿、投資、財金、製造業、數位化等領域務實合作及產業創新合作。

(中時 )

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