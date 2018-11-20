才說完魯蛇都靠向韓國瑜 呂秀蓮自嘲：自己也是魯蛇

2018年11月20日 21:07 中時 曾薏蘋

前副總統呂秀蓮日前在政論節目上批評國民黨高雄市長候選人韓國瑜，並說「所謂人生的loser（魯蛇，失敗者）都靠向他了」，結果被罵翻；呂秀蓮今表示，選戰轟隆烈烈，自己沒去選，「我自己其實也是魯蛇！」

她還建議，眾多魯蛇如果團結起來，也會形成一股力量，革命就是許多魯蛇集合產生的力量；台灣雖沒有革命的條件，但要推動改革，也要靠魯蛇的力量。

日前呂秀蓮提到「韓流」現象指出，韓國瑜沒有實際政見，更直言「人生的Loser（失敗者）都靠向他了！」當時韓陣營回應，支持者不管是Loser或是Winner都會敞開雙手歡迎。

結果呂秀蓮此一言論，遭到不少批評，她今天在臉書自錄影片指出，很少人會用「又老又窮」形容像高雄這樣的大都會，韓國瑜還特別強調「北漂」的悲情，「當然第一時間吸引的是生活上比較不如意的人，會先感動而支持他」。

呂秀蓮說，人生起起伏伏，哪一個人永遠不做魯蛇？很難。「我自己其實也是魯蛇！」「我看著選戰如此轟轟烈烈，我想選，都沒有機會去選，所以某種程度也是魯蛇！」

呂秀蓮解釋，當她講魯蛇的時候，沒有任何價值觀，沒有任何歧視的意思。「我自己也是魯蛇！」

呂透蓮說，相反地，現在的winner（溫拿，勝利者），也就是當權者，感受不到民間的問題。「講溫拿或魯蛇未必是指階級，也可以做善的運用，我講魯蛇沒有惡意。」

她還批評國民黨主席吳敦義用「不敦不義」的話語，傷害總統府秘書長陳菊；對於韓國瑜的反應隨即勇於指責，並道歉、切割吳敦義的發言，「還算危機處理得很好」，「可是吳主席講了這麼糟糕的話，我想貽害會影響他未來的政治發展」。

(中時 )