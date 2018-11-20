慈濟海外志工獲授證 聯合國官員也發願弘法

來自聯合國組織布魯斯‧諾茨（左2）、哈佛大學高材生朱冠豪（右1），都是協助聯合國組織推動全球計畫，他們的身分都是慈濟志工。（圖／慈濟基金會提供）

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聯合國非政府組織官員布魯斯‧諾茨（右）20日接受證嚴法師授證，他上台分享要把證嚴法師教給他的法分享給所有的人。（圖／慈濟基金會提供）
2018年世界宗教議會開幕典禮上，布魯斯‧諾茨向現場所有人介紹慈濟與證嚴法師。（圖／慈濟基金會提供）
2017年布魯斯‧諾茨（左2）在慈濟周年慶到花蓮靜思精舍當志工。（圖／慈濟基金會提供）
2012年朱冠豪（後排左2）與美國慈濟志工、聯合國代表前往南非布魯芳登社區關懷，與小朋友合影。（圖／慈濟基金會提供）
2012年美國慈濟受邀參與第28屆國際志工組織年會，朱冠豪（右）向與會者介紹慈濟。（圖／慈濟基金會提供）
來自各國，儘管膚色、宗教不同，但他們的身分都是慈濟志工。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟證嚴法師20日在台中靜思堂為今年最後一梯海外慈濟志工授證，今年共有來自五大洲、31個國家地區、2006位學員來台研習；其中24個國家地區共1570位慈濟志工接受證嚴法師授證，儘管膚色、宗教不同，但他們的身分都是慈濟志工。

20日受證人數最多的是美國慈濟志工，其中來自美國的聯合國組織布魯斯‧諾茨、哈佛大學高材生朱冠豪，2位都是協助聯合國組織推動全球計畫；一位是以延緩全球暖化為目標、一位是幫助全球受苦的兒童。他們上台接受證嚴法師頒證，發願人心淨化、社會祥和、天下無災難。

出生於美國南加州的布魯斯‧諾茨（Mr. Bruce Knotts），目前是聯合國非政府組織公共資訊部（UN DPI/NGO）執行委員會主席。因為在聯合國非政府組織裡看到慈濟在國際救援的付出，為了更深入了解慈濟，2016年兩次來台參訪台北與花蓮的慈濟志業單位，在靜思精舍拜會證嚴法師後提出皈依，法號「濟宣」，並於當年底開始在美國紐約展開慈濟志工的見習培訓教育訓練。2017年也曾在慈濟周年慶期間在靜思精舍志工。

布魯斯‧諾茨深信素食可有效改善全球暖化、氣候變遷的問題，不僅在聯合國呼籲素食，也經常以其專業背景分享素食的優點。2018年世界宗教議會開幕典禮上，諾茨向現場所有人介紹慈濟與證嚴法師，並提到他認識德蕾莎修女與證嚴法師，兩位都有相同的特質，就是都從克難環境中創造影響眾人的格局。

布魯斯‧諾茨表示，很歡喜能接受證嚴法師親自頒證，他最大的期許就是把證嚴法師教給他的法分享給所有的人。

另一位哈佛大學高材生朱冠豪，同樣也運用自己的專長助人。朱冠豪是胸懷大志又充滿慈悲心的年輕人，從哈佛大學社會學系畢業後懷著「想要幫助別人，並成為帶領他人一起為社會服務」的心念，進入慈濟美國總會任職，並在2012年美國珊迪風災後，代表慈濟美國總會對外和美國政府單位洽談有關賑災事宜，在百廢待舉的災後發揮所長，此後，也多次帶領年輕人幫助其他需要的人。

幾年後，朱冠豪透過轉換跑道沉澱心思，做為人生另一個旅程和歷練。朱冠豪目前任職於協助聯合國兒童基金會的NGO，幫助全球因饑荒、暴力、醫療貧瘠等的兒童。

假日時，朱冠豪帶動年輕人投入為低收入家庭蓋房子、環保、掃街，也在哈維風災後帶動年輕人急難救助，動靜皆宜的朱冠豪能在國際會議上穩重暢談，也能在關懷安養院長者時帶動團康，逗得爺爺奶奶們大笑。

朱冠豪曾經迷惘過，但因美國總會執行長黃漢魁曾跟他分享「改變世界的力量來自改變自己。」「真正的慈悲是要去行動」，而認清自己人生方向。喜歡聽證嚴法師開示的朱冠豪認為，一個成功的領導者是心量大、開啟內心的能量。

慈濟基金會表示，海外慈濟志工自詡為一顆種子，將自己來台所學帶到居住地，在地深根發芽。

(中時 )

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