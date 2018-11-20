全國旅館盃餐旅服務競賽 成績出爐了！

2018年11月20日 21:18 中時 廖志晃

全國旅館盃餐旅服務競賽，鋪床要快速確實，分秒必爭。（廖志晃攝）

全國旅館盃餐旅服務競賽，托盤還講究儀態大方。（廖志晃攝）

全國旅館盃餐旅服務競賽，由台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田（左二）創辦。（廖志晃攝）

南投縣旅館公會理事長林志穎（右），頒獎表揚優勝者。（廖志晃攝）

全國旅館盃餐旅服務競賽，匯集業界及未來菁英提升服務品質。（廖志晃攝）

2018全國旅館盃餐旅服務競賽，20日在南投縣政府大廳舉行，這項全國矚目的賽事，有如觀光業界的奧斯卡獎，競賽成績揭曉，在職人員整床組由杉林溪大飯店劉于朱、湯小春奪冠；托盤組由古華花園飯店張楨越、許晏菁掄元。

全國旅館盃餐旅服務競賽，由溪頭妖怪村吉祥物枯麻與八豆熱舞揭開序幕，縣府祕書長洪瑞智、交通部觀光局組長湯文琦、縣府觀光處長王源鍾、南投縣旅館公會理事長林志穎、台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田都共襄盛舉。

2018年第4屆台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽成績揭曉，托盤類：高中職校組第1名宏國德霖科技大學五專部徐為清、蔡牧容，第2名仁愛高農康庭瑀，李芳壎，第3名明台高中陳緯承、楊心惟；佳作僑泰中學楊芷菱、侯冠妤，

明道中學洪慈妏、陳雅萍，最佳儀態獎北斗家商陳奕廷，最佳精神獎達德商工程荺媛、游繕綺，最佳默契義峰高中梁寶瑄、張佑民，最佳微笑天使慈明高中賴語謙。

大專學院組第1名國立台東專科學校劉學謙、王莉婷，第2名明新科技大學林仕恩、張葦徹，

第3名遠東科技大學劉怡姍、張晴瑗；佳作吳鳳科技大學林欣瑤、蔡志旻，宏國德霖科技大學林昱捷、黃彥霖；最佳儀態獎萬能科技大學羅儷云，最佳精神獎僑光科技大學洪珮昕、簡廷璇，最佳默契獎台北城市科技大學何弘琦、彭彥菱，最佳微笑天使景文科技大學李芷菱。

在職組第1名古華花園飯店張楨越、許晏菁，第2名日月潭涵碧樓酒店王韶偉、吳宜庭，第3名桂田酒店劉冠麟、吳彬菖，第4名古華花園飯店汪宥成、王翊婷，第5名杉林溪大飯店施怡伶、蔡詠宇；最佳儀態獎孟宗山莊劉育妏，最佳精神獎妖怪村主題飯店陳玫均、陳尉修，最佳默契獎米堤大飯店黃雅萍、謝郁雪，最佳微笑天使桂田酒店莊智鈞。

整床類高中職校組第1名明台高中田吟旋、陳玫諠，第2名僑泰中學陳昕昀、林俊宏，第3名國立台東專科學校陳國韻、陳元凱；佳作達德商工吳芊誼、陳聖傑，北斗家商劉乙靚、陳奕廷；最佳儀態獎水里商工江元傑，最佳微笑天使獎慈明高中林杼亭，最佳精神獎華南高商盧珮蓁、張培琪，最佳默契獎明道中學張安蕎。

大專學院組第1名台東專科學校余萱、李偉廷，第2名台南應用科技大學何雅雯、馬宇葳，第3名明新科技大學李賢昱、陳昱婷；佳作僑光科技大學林于順、盧怡?，台北城市科技大學林正軒、陳昱璇，最佳儀態獎遠東科技大學李珮琦、最佳微笑天使獎育達科技大學林頎恩，最佳精神獎宏國德霖科技大學洪紹軒、賴俊宇，最佳默契獎嶺東科技大學魏華允、王家洋。

在職組第1名杉林溪大飯店劉于朱、湯小春，第2名妖怪村主題飯店陳秀珍、李欣燕，第3名鹿港永樂酒店包啟良、趙思萍，第4名杉林溪大飯店張瑋津、梁敏珠，第5名米堤大飯店郭孟昕、吳思儀；最佳儀態獎米堤大飯店鄭羽志，最佳微笑天使獎泰雅度假村林妝青，最佳精神獎孟宗山莊邱淑芬、許素麗，最佳默契獎妖怪村主題飯店劉美倩、林建良。

洪瑞智表示，希望藉由比賽讓學生結合所學與實務，同時搭起與業界媒合的機會；對旅宿業者來說，基層人員參與競賽，更能提升服務水準與專業形象。

林志穎表示，這項賽事從前理事長李吉田創辦以來，參賽人數越來越多，菁英齊聚，不僅提升觀光業界服務品質，也讓將踏進旅遊業的學生，提前適應職場。

(中時 )