影》辯論肢體語言學問多 陳其邁比食指攻擊強 韓國瑜敞雙手開放

2018年11月20日 21:21 中時電子報 吳家詮 、中天新聞 、中天新聞

（中天新聞）

高雄市長選舉白熱化，韓國瑜和陳其邁昨晚針鋒相對的辯論，除了「全國聯播」的高收率，辯論內容激起的火花，迄至今天仍是民眾茶餘飯後的話題。就有精神科醫生從辯論賽中，兩人的手勢來分析二人心裡，指陳其邁過程比食指，是有針對性「攻擊」；相對韓國瑜則是敞開雙手，是「開放」的象徵。

精神科醫師楊聰財說，一開始兩人握手，陳其邁舉出單手，韓國瑜則是雙手合握，緊接著陳故意把手「壓」在韓國瑜手上，而且在握手後還兩度拍韓國瑜的背，在台灣人的習俗，可被被解讀要讓韓國瑜「很背」，尤其，台灣人是很忌諱被「拍背」。

陳其邁的「比食指」被解讀是針對性的攻擊。（擷自辯論會畫面）

韓國瑜時而五指張開，時而敞開雙臂解讀為和諧團結。（擷自辯論會畫面）

而在辯論過程中，陳其邁的手勢經常「比食指」指向某個人，楊聰財說，單指動作可能是陳其邁擔任立委質詢時，無意中養成的「職業」習慣，但是在心裡學的手勢，是可被解讀有針對性攻擊；對照韓國瑜雙手敞開，代表韓的心理狀態相對開放與包容，是擁抱大家，象徵團結。

選舉期間，候選人的肢體動作，處處是眉角，下次再看到候選人掃街拜票，不要只是看「熱鬧」，可以仔細看看有哪些「小動作」，悟出出其中隱藏的語言。

(中時電子報)