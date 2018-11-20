專訪／徐若瑄親身經歷彈琴遭附身 5年來依然拒碰「這首歌」

2018年11月20日 21:19 中時 徐桐炘

徐若瑄慶幸拍《寒蟬效應》學會如何入戲又出戲，才能在下戲後面對家人。（粘耿豪攝）

徐若瑄（Vivian）在《人面魚 紅衣小女孩外傳》飾演被魔附身的鋼琴家，從原本心神耗弱轉為瘋狂失控，入魔狀態異常真實，她透露現實中曾二度被附身，《紅衣小女孩2》找上門時因憂精神狀態受影響，又考量兒子小V寶（Dalton）年紀太小而婉拒，直到第三集再度叩門，她把劇本放在神台向神明請示，在許多靈媒師兄師姊的保護下放心接下該片，「小V寶長大了，我比較不用擔心。」

Vivian談駭人附身經驗，第一次是探訪災區後疑遭粉絲纏身，2年來不斷生病嘔吐，甚至非自主性轉頭、流淚，嚇壞身旁親友，「公司和家人全都在哭。」靈媒老師認定她因「人善靈輕」，易成為被外靈求助的對象，但她不愧是鋼鐵V，意志力堅強，忍了2年才出現嚴重症狀，多方尋求幫助，直到遇見一位比丘尼，見面後立刻在她身後唸經，並以雙掌擊背，她頓時感覺身體內氣息流動，「突然就輕鬆了！」

未料5年前再次疑被靈體上身，Vivian赴陸和任達華拍攝電影《制服》，熱愛彈琴的她在旅館房間放了一台電子琴，但每彈〈新不了情〉電燈就開始閃，晚上廁所裡還莫名傳出瓶蓋掉落聲，接著她連續5天身體不適、無法入睡，吃助眠藥也無用，經紀人拿著檀香在房內走一圈，燈光高速閃爍，「全部的人奪門而出！」

經紀人知道Vivian又「不對勁」，一行人趕往當地廟宇，師父點香唸經，Vivian突然用從沒看過這個表情狠狠瞪著經紀人，接著跪下哭泣，再度感受到身體中氣流竄動並遠離。她後來發現房內掛有銅錢和八卦，趕緊換房。經歷此事後也讓Vivian訂下2個禁忌，「我到現在都不敢住在飯店最尾端的房間，也不敢再彈〈新不了情〉，因為不知道會發生什麼事！」

此次雖「安全」完成《人面魚 紅衣小女孩外傳》，但因拍攝期間不能完全出戲，不但不能和老公撒嬌，還得努力轉換心情和兒子相處，甚至至今仍不敢讓兒子看到劇照，「如果他看到了，我就跟他說馬麻是去萬聖節派對！」她也用開玩笑語氣表示短期間內應不會再戰恐怖片，「歡迎卡通來找我配音，不然我兒子要等到10幾年後才能看片。」該片23日全台上映。

(中時 )