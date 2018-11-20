彰化》魏明谷鹿港晚會造勢 花媽陳菊首度到彰化輔選

2018年11月20日 21:54 中時 謝瓊雲

「花媽」陳菊(左)接任總統府祕書長後首度到彰化輔選，針對近日遭吳敦義暗諷，壓軸上台的她致詞時說「為台灣打拼是應該，個人受糟蹋是小事情。」(謝瓊雲攝)

魏明谷晚間到鹿港舉行造勢晚會，搶攻王惠美票倉。(謝瓊雲攝)

魏明谷鹿港造勢晚會，場面聲勢浩大。(謝瓊雲攝)

魏明谷鹿港造勢晚會，民進黨新北市黨部主委余天(右2)也到場獻唱，還說魏連任時再來唱更大場的。(謝瓊雲攝)

選戰進入最後72小時倒數計時，今晚尋求連任的彰化縣長魏明谷，再度至鹿港舉行造勢晚會，總統府祕書長陳菊首度到彰化輔選，晚間8時許他與魏明谷攜手上台，強調彰化就像是她「後頭厝」、第二故鄉，呼籲選民繼續支持魏明谷連任，讓全台灣、全世界看見台灣風力發電主場在彰化。

總統府資政吳晟、姚嘉文和前縣長周清玉、民進黨新北市黨部主委余天，還有總統府國策顧問何黎星、連鹿港鎮長呂棟樑，黨公職人員和黨籍候選人都接續上台助講。

陳菊下午陪同魏明谷在南彰化、溪湖鎮車隊掃街，晚間8點一上台，周清玉就上前獻上花束與擁抱。讓她直呼，彰化父老鄉親今晚用這麼大的溫暖給我鼓勵，覺得很感謝。

陳菊強調，當年第一次被警總逮捕，就是發生在彰化縣埔心鄉的羅厝天主堂，教堂的美國神父為了護她，還質疑為何大批軍警對付她一個年輕女孩，當時在那哩，她看到全世界許多關心台灣民主之人為了她奔走；因此，現在每來到彰化，都有種回到後頭厝（娘家）的感覺。

針對吳敦義失言風波，陳菊輕描淡寫說，為台灣打拼是應該，個人受糟蹋是小事情，呼籲大家繼續打拼、做伙大步向前行。她強調從魏明谷很年輕時就看他認真打拼到現在，古意、正派，學不會其他政客的膨風，只知道傻傻做事情，這是他珍貴的特質，呼籲支持者大團結讓魏連任。

陳菊指出，全球最好的十多個風場，都在台灣外海，尤其彰化數量最多，台灣能源改革，彰化扮演歷史性角色，台灣有世界第一流的風力發電，支持魏連任才能讓風電繼續深耕，讓魏擔負起領導台灣綠色能源轉型，和打造鹿港國家歷史風景區，中捷延伸到彰化和美和鹿港，在鹿港大步發展觀光等重大任務。

魏明谷則強調自己比鹿港人還重視鹿港、對鹿港用情最深，剛上任時四處討不到經費，直到蔡英文總統就職才終於爭取到國家歷史風景區計畫，如今投入8億元的舊鹿港溪整治、25億元的福興鹿港汙水下水道都已動工，鹿江中小學明年也將招生，他在做的，相信鹿港鄉親都看到了。

魏明谷說，他推動夜間划龍舟，被對手看衰、嘲笑，推動成立鹿江中小學，也不被看好，如今鹿港越夜越美麗，讓讓鹿港走出去、全世界走進鹿港；因為堅持做對的事，成功後反彈、批評聲浪全沒了。

魏明谷細數在鹿港爭取的建設，中正路向南拓寬銜接員大排，改善福鹿溪橋、頂番婆人和橋交通瓶頸，洋仔厝溪北岸道路明年完工，屆時全線拓寬完成，將可從西濱一路暢通到彰化市交流道，除了鹿港南區打造成國家級世界級風景區，還爭取到綠能交通轉運站，北鹿港工業重鎮還有頂番婆720公頃田園式生產聚落，加上風電產業落腳彰濱成立亞洲綠能科技中心，都是真正前瞻的眼光和規畫，呼籲選民讓他繼續當縣長、王惠美繼續當立委，就是鹿港的大勝利。

(中時 )