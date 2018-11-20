美准售日本21枚攔截飛彈 含13枚新型標準3型

改良型「SM3 BLOCK 2A」攔截飛彈。（摘自Raytheon公司官方網站）

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中時
王嘉源王嘉源、／綜合報導

據日本共同社20日報導，美國國防部下屬的國防安全合作局19日公布消息稱，國防部已經批准將8枚攔截飛彈「SM3（標準三型） BLOCK 1B」及13枚改良型「SM3 BLOCK 2A」出售給日本，價格共計5.61億美元。

該局在聲明中強調稱：「這將使日本的彈道飛彈防禦能力得到提升，有助於保護日本國土及駐留的美軍。」

今年1月，美國國務院通過對日本輸出彈道飛彈防禦系統用的SM3 Block 2A新型攔截飛彈，這是美國首度許可SM3 Block 2A出口，也是川普政府對日軍售的第一波。

SM3 Block 2A是美日自2006年度起所共同開發，其中覆蓋彈頭的前端頭錐部分以及兩段式的火箭引擎等，採用的是日本的技術。此新型攔截飛彈，無論飛行速度和攔截範圍均比目前日本採用的Block 1A提高許多，可攔截高速飛行的洲際彈道飛彈（ICBM），以及應對用比通常更高角度發射而難以攔截的「高彈道軌道」彈道飛彈，預料將配備於日本力爭引進的陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」（Aegis Ashore）。

由於北韓加速研發核武、飛彈，促使川普政府要求日本多採購美製武器軍備。美國飛彈專家指出，SM3 Block 2A使飛彈防禦系統的能力大幅提高。

日本原定2016年度中引進SM3 Block 2A，但因開發延遲，2017年2月在夏威夷外海進行首度實驗成功後，同年6月進行第2次實驗時卻攔截失敗。但美國國防部說明，失敗原因並非飛彈本身的問題，而是電腦設定等出現「人為疏失」。

(中時 )

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