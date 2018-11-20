李敖之子：國台辦指示勿重蹈周子瑜事件

2018年11月20日 21:34 中時 周毓翔

2016總統大選國民黨因「周子瑜事件」全國選情慘敗，今年選前敏感時刻，金馬獎發生統獨爭議，民進黨也持續炒作大陸介入台灣選舉。李敖之子李戡今天在臉書透露，國台辦確實下達了指示，要求大陸各大網站嚴格管控關於台灣九合一選舉的輿論，避免再犯「周子瑜事件」的錯誤。

2015年底，旅韓台灣藝人周子瑜被藝人黃安舉報為「台獨」，指控周子瑜在韓國綜藝節目揮舞中華民國國旗是台獨，此事件一發不可收拾，中國大陸網友全面抵制周子瑜，韓國JYP娛樂安排周子瑜拍攝道歉影片，聲明自己是中國人，但時機恰巧在總統大選前一晚發生，道歉影片震撼台灣政壇，隔天選舉結果，國民黨兵敗如山倒，自此「周子瑜事件」仍是藍營揮之不去的惡夢。

也因此，今年九合一大選，藍營不斷質疑綠營可能會再現同樣事件操作選舉。今年金馬獎上發生統獨之爭，大陸藝人不出席晚宴，事後前國民黨立委孫大千也在臉書批評，「看起來，台獨人士寧願賠上了金馬奬和奧運會籍，也要保住民進黨的執政權。」

大陸國台辦發言人馬曉光14日被陸媒問到，面對綠營的各種挑釁，大陸方面一定要沉住氣，不然可能就上了民進黨的當，讓台灣的選情朝著不利的方向發展。對此，馬曉光回應說，「謝謝你的關心，我們不會上當。」

而引發統獨爭議的金馬獎，近期一度傳出中共下令大陸影人不能再報名金馬獎的消息，中共國台辦副主任龍明彪也駁斥是「假新聞」；金馬執委也做出回應表示沒有聽聞此事。

李戡今天在臉書上也透露，國台辦確實下達了指示，要求大陸各大網站嚴格管控關於台灣九合一選舉的輿論，避免再犯「周子瑜事件」的錯誤。金馬獎事件的冷處理，也是在執行這一指示。

(中時 )