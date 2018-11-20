新北》面對抹黑炒地皮 侯友宜怒：有本事你對我來！

2018年11月20日 21:59 中時 葉書宏

國民黨新北市長候選人侯友宜競選團隊今（20日）晚間在新店區馬公公園體育館舉辦「新店團結之夜」聯合造勢活動。（葉書宏攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜競選團隊今（20日）晚間在新店區馬公公園體育館舉辦「新店團結之夜」聯合造勢活動。（葉書宏攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜競選團隊今（20日）晚間在新店區馬公公園體育館舉辦「新店團結之夜」聯合造勢活動，現場湧入逾2000名支持者，面對近來綠營抹黑炒地皮一事，侯友宜罕見動怒「有本事你對我來，對我娘家財產指指點點，人家也是光明正大賺來的，說我炒地皮笑死人了。」

侯友宜表示，選舉到了無中生有，極盡抹黑之能事，最重要是都財產申報了，還被批評為炒地皮，繼承的房子占了別人的土地，不向對方買才是占人便宜；4年前，市長朱立倫民調很高卻贏2萬多票，呼籲市民們一定要出來投票，用正向力量向前走。

侯友宜表示，一直很努力希望能多為兒童多做一點，努力排除萬難，一手催生「幸福保衛戰」，讓超商餵飽飢餓的小朋友。另外，侯提到，有謠言說他當選後會取消老人年金，這根本是對手抹黑奧步。

朱立倫站台時則痛批民進黨，他表示，現在全台最大黨就是「討厭民進黨」，侯的正義的形象被抹到黑。

朱立倫表示，總統蔡英文說國民黨沒資格教訓民進黨，但是全民絕對可以教訓民進黨，全台最大黨是「討厭民進黨」，投票是民主的權利和責任，要讓全民看到新北市有這樣的決心。

朱立倫提到，民進黨促轉會東廠不夠，還來「西廠」修理狂打侯友宜炒地皮，「離譜！」侯岳父過世，把新莊老房給侯妻子繼承，早期蓋房子都有持分問題，如果不買是否就是占人便宜，「買30幾坪叫炒地皮？」

(中時 )