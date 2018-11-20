鬼鬼和緋聞對象禾浩辰毫不避嫌 片場合唱、拔腿毛好曖昧！

2018年11月20日 21:42 中時 徐桐炘

Bonnie小貓女(=^-ω-^=) 正式出道單曲《KITTY BOMB》

吳映潔（鬼鬼）延續個人唱跳形象，在新片《比悲傷更悲傷的故事》飾演集可愛純真於一身的網紅「小貓女Bonnie」，更從電影一路演到戲外，片中歌曲〈Kitty Bomb〉MV在現實中上架，無厘頭又洗腦的歌詞旋律讓人「中毒」、欲罷不能，連飾演經紀人的禾浩辰（布魯斯）都稱：「拍到最後大家都在唱這首歌！」飾演「金主」的大慶則開玩笑說：「不敢一直直視，怕會愛上！」

鬼鬼在試戲訓練時，被導演指令要求只能說「好？不好？」磨戲磨到崩潰，而她之前和禾浩辰鬧出緋聞，但2人絲毫不避嫌，她還憤而拔禾浩辰腿毛，也因此培養出超好默契！這次飾演如此ㄎㄧㄤ的迷網美角色，鬼鬼毫不諱言：「我這個角色的魅力就是欠揍！」

2年多未演出戲劇的鬼鬼，首次參演台灣電影，也為該角卯足全力，勤練歌舞不馬虎，網美造型更由她親手打理，鬼鬼認真表示：「小貓女是個不能太正常的角色，她如果只是一頭黑髮、小公主頭，我覺得太乖，於是我就把假髮染成粉紅色了，因為Bonnie是一個二次元少女。」

鬼鬼在片中和飾演作詞人的陳意涵，因對歌詞意見不合而扭打，最後害陳意涵的角色掛彩，但不打不相識，最後成了超級閨蜜，鬼鬼表示非常敬佩對方總是能超快入戲，「前一秒還在嘻嘻哈哈，下一秒竟然說哭就能哭！」該片將於30日全台上映。

(中時 )