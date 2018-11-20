史上頭一遭吃完殺青酒才上戲！納豆內心OS：我還沒拍耶...

電影《小美》中納豆吃飯的戲，桌上的菜色道具都是劇組殺青酒的飯菜。（甲上提供）

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劉冠廷在懸疑推理國片《小美》中首次在大銀幕挑戰激情戲。（甲上提供）
【小美】幕後花絮：關係人篇12/1全台協尋

懸疑推理國片《小美》入圍本屆金馬獎3項大獎，片中找來不少演員客串，張少懷直呼在颱風夜海邊拍攝的那場戲讓他嚇到皮皮挫，他說：「我怕鬼，居然還讓我演靈媒！」他更坦言自己有潔癖，在拍攝時很害怕草叢裡的蟲蛇。而納豆也爆料自己的戲份是在電影殺青後才拍，演戲的場景則是在劇組吃殺青酒的餐廳，讓人哭笑不得。

其中曾以電視劇《植劇場－花甲男孩轉大人》獲得第53屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」的劉冠廷更是首次在大銀幕挑戰浴缸激情戲碼，他坦言自己看首映時覺得異常緊張，他說：「我都不自覺地把腳縮到椅子上了，覺得衝擊超大。」而飾演「小美」的饒星星則表示曾因為角色入戲太痛苦，曾默默在心裡痛恨導演，但也因此激發了她逼真的演技，殺青後星星花了一年時間修復身心，突破演出成為電影最大亮點。

片中劉冠廷與饒星星放寬尺度在Motel上演激情戲，甚至在浴缸裡濕身大膽演出，劉冠廷透露那場浴缸激情大戰要一邊和饒星星親熱、一邊要面對鏡頭講台詞，就像靈魂出竅一樣讓自己身心分離演出，他幽默表示：「看劇本時不知道導演要怎麼呈現，結果發現他們拍攝尺度真的不是開玩笑的。」該片12月1日上映。

(中時 )

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