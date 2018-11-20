《17》創辦人送未婚妻黑卡要她儘管刷 看到帳單秒提告

《17》直播是由藝人黃立成(見圖)與「網路神童」陳泰元攜手創辦 (圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

創立了《17》直播平台的「網路神童」陳泰元，今年與羅姓未婚妻鬧翻，還控告對方盜刷他的黑卡多達815萬元，羅女對此反駁，表示黑卡是陳泰元給她的，當時還要她儘管刷，刷多少都沒關係，沒想到如今翻臉告人。台北地檢署今天判決出爐，將羅女不起訴。

根據《蘋果》報導，今年28歲的陳泰元年紀輕輕就事業有成，從小跳級升學，22歲更取得台大電信工程所碩士學位，被稱為「網路神童」、「天才神人」，後來更與藝人黃立成合作創辦《17》直播，成為全台最炙手可熱的網路直播平台，身價不斐，雖然事後退出《17》股份，但另行創辦全球首家零手續費虛擬貨幣交易所「Cobinhood」，且後來結識羅姓女友，可謂事業愛情兩得意，沒想到如今卻鬧翻。

陳泰元指出，去年6月與羅女交往後，雙方墜入熱戀，論及婚嫁，在今年3月正式決裂，他指控羅女在交往期間偷他的黑卡狂刷珠寶精品，當他收到815萬元的帳單簡直不敢置信，驚覺被盜卡，憤而提告。

羅女對此反駁，表示陳泰元是自己掏出黑卡給她的，還要她能刷多少就刷多少。羅女說陳泰元要她多買東西打扮自己，才能襯托自己地位，才會在1月至3月期間刷遍大台北地區精品店，最高紀錄一天就刷了155萬元。

檢方調查後，認為高額消費，信用卡公司不可能不通知卡主，羅女行為也光明磊落，留下自己個資，如果是盜刷不可能這樣坦蕩蕩，且部分網路購物需要陳泰元簡訊認證同意，怎麼可能事前不知情。事發後羅女也因鬧翻，將大部分珠寶還給陳泰元，因此檢方認定罪證不足，不起訴羅女。

(中時電子報)

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