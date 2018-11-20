愛吃美食的懶人注意！5星飯店復熱料理品牌新登場

六福旅遊集團11月正式推出「六福首選」品牌，在零售、電商通物推出20種冷凍、冷藏美味。（六福旅遊集團提供）

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六福旅遊集團去年首度嘗試冷凍市場，推出冷凍年菜季節性商品時銷售佳，今年11月起跨足零售、電商通路，整合旗下台北威斯汀六福皇宮和六福客棧館內的餐廳經典料理，正式推出「六福首選」品牌，前菜、冷菜、各式功夫菜、港點及包子，囊括20種長銷型商品，且價格設定高貴不貴，280元起就可將5星美味料理帶回家輕鬆料理。

據經濟部統計處資料顯示，2016年台灣的調理食品市場，冷凍、冷藏調理食品銷售額達460億元，較2015年成長了5.75%，量與值均呈現成長趨勢，隨著現代人生活忙碌，追求速度，可預期調理食品市場將持續擴張。且據東方線上調查統計，早午餐外食人口眾多，但僅有3成消費者晚餐外食，高達7成民眾選擇在家用晚餐，顯示覆熱即食料理需求將持續上升。

雖六福皇宮將於年底熄燈，但民眾可以透過「六福首選」繼續品嘗到六福皇宮餐廳的美味料理，多道長期受歡迎的經典美味功夫菜都在這次推出的冷凍冷藏商品裡，包含連日本名主持人速水茂虎道都來取經的台北威斯汀六福皇宮頤園北京料理、 台北威斯汀六福皇宮留園上海菜、六福客棧金鳳廳港點等。

人氣首推商品是台北威斯汀六福皇宮留園上海料理中，有湯中之王美譽的「上海醃篤鮮」，其湯底以大量老母雞、雞腳、豬後腿、赤肉、豬皮等多種膠質豐厚的食材，搭配100公斤的水慢慢熬煮濃縮成40公斤的精華濃湯，湯頭白，濁、滋味濃厚，再加入春筍、鹹肉、鮮豬肉和百頁結。

六福長期重視食材的產銷履歷，秉持地產地消原則，優先選用台灣在地小農商品，減少食物碳足跡，也為民眾吃得健康把關。這次進軍覆熱即食料理市場，多數產品只要拆開包裝放入微波爐覆熱6分鐘就可輕鬆上菜，讓民眾在家也能隨時吃到五星主廚的好手藝。

此外，更獨家於家樂福推出2款五星主廚特製的風味肉包，分別是香辣帶勁的麻辣鴨肉包和三杯雞丁包；12月更將推出以六福集團超萌吉祥物哈比、哈妮、JC CAT為造型的包子，有芝麻、流沙奶黃、香甜豆沙等3種口味。「六福首選」商品於新北市家樂福新店店首賣，並將陸續在家樂福的10家分店登場；虛擬通路則有生活市集、好吃市集網站同步上架。

(中時 )

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